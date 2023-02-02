Кузнецов оштрафовал Мбэйпа, Манну и Вагабонда на 10000 рублей и отстранил от матча. Они отдыхали перед игрой до самого утра

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов перед игрой второго тура 1XBET Media Football League против Konoha оштрафовал на 10000 рублей и отстранил от игры трех футболистов клуба.

Кузнецов узнал, что Мбэйп, Манна и Вагабонд перед игрой отдыхали до самого утра.

«Олег, Мбаппе и Манна – сегодня вы не играете и по десятке оштрафованы. Объяснять перед всеми, за что? Или не надо?

Это касается всех. Мы приехали сюда не отдыхать – мы приехали готовиться. Тем более у вас завтра выходной, нельзя было один день подождать?

Мы вам доверяем, относимся к вам нормально. Я кричу только тогда, когда вы что-то делаете неправильно. Я стараюсь вести себя с вами корректно, как будто вы мои дети. А вы вот так относитесь – не только ко мне, но и к Жене с Никитой.

Знаете, во сколько я их увидел? В 6:36, #####», – сказал Кузнецов.

За футболистов вступился форвард «дротов» Кутуз, который предложил заменить отстранение от игры денежными штрафами или любым другим наказанием, т.к. игры проходят раз в неделю.

Позже Кузнецов поговорил с Манной, Мбэйпом и Вагабондом отдельно – конфликт был исчерпан.