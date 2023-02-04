Биг Смоук оштрафован за самовольный отъезд со съемок 2Drots

Биг Смоук оштрафован руководством 2Drots за нарушение контрактных обязательств.

Биги самовольно покинул съемки челленджа на канал Крапа.

«Условия не выполнил. Условия, которые прописаны у меня в контракте. У нас были съемки. Я думал, что я поеду, буду учувствовать в каких-то челленджах, потому что я специально готовлюсь, хожу в зал и так далее. Кто-то может не верит, но мне ##### на это.

В итоге – я нужен был только для раздува. Скажу честно, меня это взбесило и чтобы не показывать свою агрессию, я подумал, что лучше я не буду стоять и разговаривать на камеру, а поеду в зал. То есть проведу это время с пользой и себе сделаю плюс и ему. Подскину лишних килограммчиков», сказал Биг Смоук.