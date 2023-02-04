Игрок Top Team Кененсаров: «Мы ушли с поля, потому что мы не согласны были с решением судьи»

Футболист Top Team и шоумен Эрмек Кененсаров высказался после матча с 2Drots на 1XBET MFL.

«Честно сказать, был игровой момент. Просто где-то у них план на игру не сработал, они стали нервничать. Мы соответственно тоже болели за результат, потому что выиграй мы этот матч, а скорее всего, при таком стечении обстоятельств, мы где-нибудь, в конце да забили бы и выиграли бы этот матч, но просто нервы не сдержали.

В итоге предел накалился настолько, что вылилось все это в массовую потасовку двух команд.

Мы ушли с поля, потому что мы не согласны были с решением судьи. Он удалил троих наших и всего лишь одного игрока с их стороны, хотя там были люди, которые тоже били. И в лицо били, кулаками били, судью толкали, наезжали на него. Короче, я считаю, что здесь надо было показать, как минимум, по две красные карточки или по три красные карточки каждой из сторон, чтобы две команды доиграли в равных составах.

На судью было большое давление со стороны российской команды. Часто просили пенальти в наши ворота. Как говорится, не всегда побеждает тот, кто на бумаге чемпион.

Если бы сегодняшний матч завершился бы 11 на 11, мне кажется, мы победили бы. Мы просто залезли к ним в голову и они начали из-за этого нервничать и это сыграло свою роль», – сказал Эрмек в беседе с корреспондентом Sports.ru.

На 67-й минуте матча 2Drots и Top Team при счете 0:0 после фола на Крапе началась потасовка, после которой вратарь Top Team Аргенссон двумя кулаками ударил Крапа по лицу, в результате чего, потасовка переросла в массовую драку.