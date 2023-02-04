Бегларян получил штраф 35 тысяч тенге за участие в драке в матче 2Drots – Top Team

Артур Бегларян высказался после драки во время матча 2Drots – Top Team на 1XBET MFL.

После драки Бегларян получил от судьи красную карточку.

«Тяжело что-то подобрать после игры. Эмоции вообще зашкаливают. Надо сейчас в судейскую идти, с полицией разбираться, вообще не понимаю.

Изначально, нельзя так судить вальяжно, такие моменты упускать. Это все началось с судьи, я в 100-й раз повторюсь, так нельзя судить. Накал игры был бешеный, наоборот на второй тайм выходили заряженные, с куйкой, что будет борьба, а не просто ноги ломать.

Чудак в моменте берет, бьет в Крапа и понеслась пам-пам-пам, втроем налетают. Что мне, стоять и смотреть?

Слов нет, это низко. Так нельзя, но сказать что я бы поступил иначе, при всем уважении, я бы наверное врезал, если была бы возможность.

Сейчас вот какие-то разбирательства будут. Не знаю что будет, но по мне это полная дичь. Меня трясет, я вообще не знаю, что говорить. Меня это клинит», – сказал защитник 2Drots.

Телеграм-канал «Некласико» сообщил, что Бегларян получил штраф в размере 35 тысяч тенге (примерно 5 355 рублей).

На 67-й минуте матча 2Drots и Top Team при счете 0:0 после фола на Крапе началась потасовка, после которой вратарь Top Team Аргенссон двумя кулаками ударил Крапа по лицу, в результате чего, потасовка переросла в массовую драку.