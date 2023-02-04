Егоров: «Арчи не виноват. Я не буду против, если он сыграет в полуфинале»

Дмитрий Егоров высказался после драки в матче 2Drots – Top Team на 1XBET MFL.

«Арчи не виноват. Если мы, вдруг, попадем на 2D, то я не буду против, если Арчи сыграет.

И плевать, что «дроты» красные никому не отменяли», – сказал босс «Броуков».

На 67-й минуте матча при счете 0:0 после фола на Крапе началась потасовка, после которой вратарь Top Team Аргенссон двумя кулаками ударил Крапа по лицу, после чего, потасовка переросла в массовую драку.