Егоров призвал убрать лимит на медийных: «Это профанация. Германы и Сани ФИФА и с лимитами не играют»

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Дмитрий Егоров призвал отменить лимит на медийных игроков в Winline МФЛ.

Согласно действующему лимиту в заявке команды на матч должно быть не менее восьми медийных футболистов, на поле – не менее двух.

«Я бы отменил лимит на медийных в медиафутболе. Это профанация.

Оставил бы лишь минимальную планку контента и просмотров на каждую команду.

Дубы, Комисы, Караты, весь 2D, все «Броуки» – это футболисты, а не медийные.

Медийные же Финиты, Сани ФИФА и Германы не выходят с лимитами и выходить не будут», – написал президент «БроукБойз».

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