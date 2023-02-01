Дмитрий Егоров: «Мы ждали матч с FN 8 дней, у нас 3 тренировки за цикл. В Казахстане мы не можем даже арендовать поле с большими воротами»

Боссы « » Дмитрий Егоров и Райзен недовольны условиями для тренировочного процесса в Казахстане.

Райзен: «Я понимаю, что тот уровень футбола, который мы показываем, он далек от того, который мы можем показывать, потому что, когда ты стараешься поставить игру в пас, с выходом из обороны, ты не можешь это сделать в тренировочном цикле, потому что только 3 тренировки в Казахстане».

Егоров: «Мы ждали этого матча [против Fight Nights] восемь дней, у нас три тренировки за цикл. Если дома ты можешь пойти куда-то в зальчик, ты можешь пойти просто где-то поиграть, арендовать поле, то здесь мы не можем даже арендовать поле с большими воротами, чтобы потренироваться за свои деньги.

Мы можем тренироваться только в убитом зале и снимать этот манеж. Это тоже вопрос, потому что мы тут находимся почти месяц. У нас три тренировки, а все остальное время чуваки сидят в номерах».

Райзен: «Это та история, когда ты опыт получаешь. Сейчас я уже понимаю, что надо будет человека отправить, гостиницу посмотреть, сразу тренировки проговорить, а потом уже о чем-то договариваться.

Условия далекие от футбольных. В месячном цикле, если бы мы тренировались в Москве, то мы бы провели тренировок на 15 часов больше, чем сейчас. Дидар [Сыдыкбек], ничего личного. Я благодарен просто за возможность на турнире сыграть, но на какие-то наши просьбы просто ноль реакции».

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