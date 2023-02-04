Биг Смоук: «Скучаю ли по родной Гроув-стрит? Скучаю по родным, но Казахстан нравится»

Биг Смоук высказался о воткнувшемся в ногу дротике на наказании после челленджа на канале 2Drots, родине и штрафе за самовольный отъезд со съемки.

– Не болит ли нога после дротика?

– Не, вообще не чувствовал боли. Вообще никакой.

– Не скучаешь ли в Казахстане по родной Грув-стрит?

– Скучаю по родным, сама страна нравится. Я бы, думаю, на месяц тут еще остался.

– Тебя оштрафовали за отъезд со съемки, как отреагировал?

– Я считаю, если есть штраф, значит все по делу. Поговорили, по рукам дали и неразрешенных вопросов не осталось. Все конфликты решены, сказал Биг Смоук в беседе с корреспондентом Sports.ru.

«Но штраф есть!», – добавил Жека