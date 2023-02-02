«Поясняю для особо одаренных – я надеюсь, что буду очень долго в «Амкале». Бара о предложениях других медиафутбольных клубов

Защитник «Амкала» Иван Баранов ответил на комментарии аудитории о том, что он может перейти в 2Drots, если «Амкал» не продлит с ним контракт.

«Почитал комментарии. Что я могу сказать? Что многие из вас камни. А вы еще как-то Кузю (Дмитрий Кузькин, защитник «Амкала» – прим. Sports.ru) умудряетесь камнем называть. Поясню для особо одаренных – я перейду только в том случае, если со стороны клуба, по истечению моего контракта, не будет предложен новый. Так понятно?

Почему речь зашла про 2Drots? Все просто – был вопрос: «Были ли предложения от других клубов?» Я сказал, что да, первое – «Деньги», второе – заинтересованность Викторовича (Дмитрий Кузнецов, главный тренер 2Drots – прим. Sports.ru). Нужно понимать, что Викторович – это не весь 2Drots, там еще решает коллектив и руководство. Я допускаю, что со мной могут когда-то не продлить контракт, но я надеюсь, что буду очень долго в «Амкале». Если 2Drots скажет «нет», то и ### бы с ним! Создам свою команду, что-нибудь придумаю – выкарабкаемся», – заявил Бара.

«Готов ли перейти в 2Drots, если не продлят контракт в «Амкале»? Я не против». Бара о предложениях других медийных клубов