Маврин о трансферах «Амкала»: «Герман подписал трех новичков, еще несколько точечных усилений, и у «Амкала» в 2023 году будет все очень хорошо»

Хавбек «Амкала» Василий Маврин высказался о трансферах команды.

«В конце года у «Амкала» произошла небольшая трансферная политика. Герман подписал Гриню, Антона [Петровского] и Алишера [Рахимова]. Это уже три подписания. Я думаю, еще точечные какие-то моменты будут до турнира.

Те люди, которые уже будут, наверное, в статусе профессионала приходить и которые будут непосредственно основными футболистами, те, которые могут результат давать, потому что «дроты» так и поступили.

Они набрали футболистов, которые делают результат. Когда был матч просмотровых ребят с «Амкалом», который закончился, по-моему, ничьей. Нет людей в просмотровой команде, которые готовы 100% играть в основе, за исключением Грини и Антона.

Вот это печальная история. Я не говорю, что они хуже чем те, кто играли в «Амкале» или лучше, они не готовы быть 100% игроками основного состава. Соответственно, брать людей, которые будут бороться за состав, смысла абсолютного нет.

Нужны люди, которые придут и 100% будут в основе, а я, Сибкана, Эрик, Чужой, Бара мы готовы будем стремиться вытеснить из состава профессионалов. Я думаю, если таких игроков точечно Герман еще подпишет, то у команды «Амкал» в 2023 году будет все очень хорошо», – сказал Маврин.