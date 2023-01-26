Андрей Сибскана: «Сейчас семья 2Drots вызывает больше симпатий, чем желание над ней рофлить, а из-за Кузнецова они тонут – это край корабля с пробоинами»

Теги Дмитрий Кузнецов Амкал 2Drots Андрей Сибскана Winline Медиалига Медиафутбол

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался о главном тренере 2Drots Дмитрии Кузнецове.

– Про тебя опять зарекался Дмитрий Викторович Кузнецов, ты не реагировал никак на это?

– В целом, не хочется Кузнецова слишком обижать. Обычно у меня это хорошо получается. В данный момент семья 2Drots вызывает больше симпатий, чем желание над ней рофлить.

А в лице Викторовича они немного тонут – этот край корабля с пробоинами. Я всегда найду, что ответить, в нужный момент, когда мне это будет выгодно.

– Он сильно по тебе проехался, назвал манекеном, как ты к этому относишься?

– Да, нормально. Это хотя бы не грязь, это в его рамках, видимо, в его возрасте, – сказал Сибскана.

Кузнецов залетел на подкаст к «Броукам» и рассказал, что «дроты» все еще не предложили контракт, а еще назвал Сибскану манекеном

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий