«Так не делается. Хочет такого отношения к себе – он его получит» Кузнецов об уходе Карата из 2Drots

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Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход форварда клуба Карата в «Амкал».

«Сегодня утром узнал об уходе Карата. Я просто не буду говорить на эту тему. Это уже история, прошлое. Зачем про него говорить? Решение принял человек? Принял. Все, до свидания. 

Личного общения с ним не было. Он мне прислал сегодня какое-то сообщение на телефон, но можно было и поговорить, потому что так не делается. Если он хочет такого отношения к себе, то получит. 

Удивило ли, что именно в «Амкал»? Нет, мне все равно, куда он ушел», – заявил Кузнецов.

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