«Готов ли перейти в 2Drots, если не продлят контракт в «Амкале»? Я не против». Бара о предложениях других медийных клубов

Защитник «Амкала» Иван Баранов рассказал о своем положении в команде и предложениях от других клубов медийного футбола.

– В последнее время в «Амкале» появилось много центральных защитников. Как будешь с этим справляться?

– Как обычно – стараться, пахать. Выкидываем пижаму, берем бутсишки, надеваем форму и идем пахать.

– У тебя были какие-нибудь предложения в последнее время?

– Ну, месяца четыре назад от ФК «Деньги». Из последнего – после награждения МФЛ начали уже уходить с Эрикйано (экс-игрок «БроукБойз» – прим. Sports.ru). Сидел Викторович (Дмитрий Кузнецов, главный тренер 2Drots – прим. Sports.ru), мы с ним попрощались. И Эрикйано говорит ему: «Забирайте его к себе».

Викторович улыбается и говорит: «Я бы с радостью». И спрашивает, как у меня в «Амкале» – я сказал, что пока контракт. На данный момент – я в «Амкале», не думаю о других командах.

– Давай представим, что контракт с «Амкалом» закончился, и тебя зовут 2Drots. В принципе, ты не против?

– Я не против, – сказал Бара.