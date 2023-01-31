Черышев о Роналду: «Португалия рано вылетела с ЧМ, он не помог ей продвинуться дальше. Сейчас Криштиану принял новый вызов, желаю ему удачи»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Денис Черышев высшая лига Саудовская Аравия Д2 Италия Венеция Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Денис Черышев пожелал Криштиану Роналду удачи в «Аль-Насре».

– Не было обидно за твоего бывшего партнера по «Реалу» Криштиану Роналду?

– Криштиану – выдающийся игрок. Хотелось и за него порадоваться, но не получилось. Португалия рано вылетела [с ЧМ-2022], и Роналду не смог помочь ей продвинуться дальше.

Сейчас он принял новый вызов, так что пожелаю ему удачи, – сказал полузащитник «Венеции», выступавший за мадридский «Реал».

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8 комментариев

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Hella black
Закат близок,уже с окна видеться ! А хотелось,что бы ещё в Европе поиграл,но не судьба,пинок под зад от ЭТХ поставил точку
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Барсик Юрана
Ответ Decard Show
Как же велик Криштиану
Оьосрался твой Кринжтьяну
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brt202
"Сейчас Криштиану принял новый вызов", - 200 лямов в год
0
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Decard Show
Как же велик Криштиану
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LLiriKK
Новый вызов - это сразиться со сборной Аргентины на приставке?
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prus_3
Ну, если Чернышов удачи пожелал, то все будет ок: ни травм, ни подначек.
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cektor
это не выбор , это безысходность
ни кто в европе не брал , пришлось в азию ехать
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Адепт Суперлиги
Самый сложный вызов в карьере. Ведь надо не просто затмить рот хейтерам, надо дать хоть какую-то зацепку Пирсу Моргану для споров с теми, кто считает Месси лучше (то есть со всеми адекватными людьми).
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