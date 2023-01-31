Черышев о Роналду: «Португалия рано вылетела с ЧМ, он не помог ей продвинуться дальше. Сейчас Криштиану принял новый вызов, желаю ему удачи»

пожелал удачи в « ».

– Не было обидно за твоего бывшего партнера по « » Криштиану Роналду?

– Криштиану – выдающийся игрок. Хотелось и за него порадоваться, но не получилось. Португалия рано вылетела [с ЧМ-2022], и Роналду не смог помочь ей продвинуться дальше.

Сейчас он принял новый вызов, так что пожелаю ему удачи, – сказал полузащитник «Венеции», выступавший за мадридский «Реал».