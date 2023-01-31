Черышев о Роналду: «Португалия рано вылетела с ЧМ, он не помог ей продвинуться дальше. Сейчас Криштиану принял новый вызов, желаю ему удачи»
Денис Черышев пожелал Криштиану Роналду удачи в «Аль-Насре».
– Не было обидно за твоего бывшего партнера по «Реалу» Криштиану Роналду?
– Криштиану – выдающийся игрок. Хотелось и за него порадоваться, но не получилось. Португалия рано вылетела [с ЧМ-2022], и Роналду не смог помочь ей продвинуться дальше.
Сейчас он принял новый вызов, так что пожелаю ему удачи, – сказал полузащитник «Венеции», выступавший за мадридский «Реал».
ни кто в европе не брал , пришлось в азию ехать