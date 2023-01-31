Черышев о «Венеции»: «Относятся без предвзятости. На вопросы про Россию сложно ответить компетентно – я почти всю жизнь прожил в Испании»

рассказал, что не сталкивался с проблемами в из-за национальности.

– Как прошло посвящение в новички?

– Все новобранцы пели песни. Такой обычай во многих командах, так что сильно я не удивился. Выбрал испанскую песню Despasito – ее уже лет пять везде крутят, наизусть знают, поэтому не стал ничего лишнего придумывать. Встретили хорошо. Ребята постоянно спрашивают про жизнь в Испании, про местный футбол. Про «Валенсию», «Вильярреал», «Реал» и, разумеется, про Криштиану Роналду. В общем, про все.

– На каком языке общаетесь?

– Сейчас уже на итальянском. Я уже практически все понимаю и пытаюсь говорить. За достаточно короткий период сделал большой прогресс в языке. Ребята даже удивляются, думают, что я учил итальянский раньше. Но на самом деле он просто похож на испанский, поэтому мне легче. Слушаю, повторяю, так и живем.

– Не было проблем в общении из-за твоей национальности?

– Нет, абсолютно. Относятся ко мне безо всякой предвзятости. Бывают вопросы про Россию, но мне сложно ответить на них компетентно, ведь я практически всю жизнь прожил в Испании и бываю на родине только в отпуске. В полемику не вступаю.

– Ты всю жизнь прожил в Испании, но при этом часто бываешь в России и не раз признавался, что очень любишь свою родину. Не задумывался о том, где будешь жить после окончания карьеры?

– Пока не думал. Может, и там, и там. Но в бабушкину деревню под Нижним Новгородом точно буду ездить. Там речка, лес. Я обожаю местное спокойствие, умиротворение. Реально набираешься энергии. К сожалению, давно там не был, но очень хочу приехать.

– Кем себя больше ощущаешь: европейцем или русским?

– Внутренне я русский, без вопросов. Но когда люди со мной знакомятся, они говорят, что у меня другой менталитет, европейский. Но сам я чувствую себя русским, – сказал полузащитник «Венеции».