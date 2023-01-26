Лукас Вера считает Черышева «русским Месси»: «Прекрасный игрок европейского уровня»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Денис Черышев Д2 Италия Венеция Ильзат Ахметов Малком Федор Чалов Лукас Вера I Футбол

Аргентинский хавбек «Оренбурга» Лукас Вера высказался о лучших российских игроках.

— Кто Месси в России?

— Думаю, Черышев. Он ведь играл в Испании, да? Прекрасный игрок. На мой взгляд, это европейский уровень.

— Самый сильный русский в РПЛ?

— Девятый номер ЦСКА [Чалов].

— А самый техничный в лиге?

— Таких куча. Очень нравится седьмой номер «Краснодара» [Ахметов]. Десятый номер «Динамо» [Смолов] — тоже. Также Карраскаль, это невероятный игрок. Малком вообще где-то в небе летает, – сказал Вера.

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33 комментария

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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ STB
Привет от олдфага, помню игру Мостового, до Аршавина ему как до Шанхая раком. Не помню как он ставил куда-то Барсу и Реал, помню зато, как он раз за разом проваливался в сборной, сравнивать уровень конкуренции в той Сельте и в том Арсенале даже не буду, тут и так всё понятно
Как можно подписаться под олдфага?:))) Попробуйте перевести на русский, это фиаско:)))
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werter
Ответ fy.
Твой Аршавин отыграл один сезон, и сел на лавку, какой из него Месси?)) Природная лень сгубила
Не уверен, что Месси смог бы намного ярче проявить себя в АПЛ. Ему и во Франции тяжеловато.
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44ndfwwgbr
Ответ evil
А какого он уровня, интересно? Воспитанник "Реала", всю карьеру играет в топ-чемпионатах.
Сотни ноунеймов играют в топ-чемпионатах. В Реале Черышев сыграл всего пару матчей, после чего стало очевидно, что не тянет. Он здорово провел полсезона в Вильяреале и особенно серию матчей за сборную. Редчайший случай, когда футболист за сборную забил столько же, сколько за ВСЮ клубную карьеру.
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шлеп нога
Ответ evil
А какого он уровня, интересно? Воспитанник "Реала", всю карьеру играет в топ-чемпионатах.
Не играет, а лечится!
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Георгий Новиков
Жаль, что он не знает кто такой Денис Давыдов
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Valentin Kompaneytsev
Черышев, как и Дзюба сошедшие с дистанции. КПД их равен нулю.
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Вячеслав Тотров
Скорее русский Диаби
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Камбоджа Иванов
Ответ Илья Игнатьев
Да плевать, сезон хороший был, да и не один. У Черышева хоть пол-сезона есть на уровне Аршавина?
Вся карьера Черышева - это один январь в Вильярреале, когда его признали игроком месяца Ла лиги
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Dmitry Orlov
Ответ Михаил1970
В полку русских Месси пополнение.
Ну так журналист вопрос задал именно с такой формулировкой.
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Кирилл Гришин
А Дзюба Русский Роналду?
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Илья Игнатьев
Ответ fy.
Твой Аршавин отыграл один сезон, и сел на лавку, какой из него Месси?)) Природная лень сгубила
Да плевать, сезон хороший был, да и не один. У Черышева хоть пол-сезона есть на уровне Аршавина?
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Kuryanin
Ответ Алексей Петров
Русский карамесси!
Анкарамесси
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fy.
Ответ LLiriKK
Единственный российский футболист в истории, который (с огромнейшим количеством оговорок) хоть как-то смог приблизиться к Месси и удостоиться с ним сравнения - это Аршавин, находившийся на пике конца «нулевых». Про Черышева, проведшего всю карьеру «от больничной койки до больничной койки» говорить в данном контексте и вовсе смешно.
Твой Аршавин отыграл один сезон, и сел на лавку, какой из него Месси?)) Природная лень сгубила
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Александр Никитин
Месси которого мы заслужили
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Доктор Верховцев
Ответ jeckk
Не понимаю, как и за что его держут. Он же стеклянный
Оловянный, деревянный.
+2
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zer
Ответ Ранальду с пивком
У человека вроде 5 или 6 место было в списке за золотой мяч
6-е насколько я помню. праймовый Шава был прекрасен, реально один из лучших в мире игроков
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ТрактоПоктер
Русский Месси из Гусь-Хрустального ....
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Мосгорсуд
Похоже Промес поделился товаром с Вера))
Так он Промеса не упомянул , да и из Спартака вообще никого не назвал, поэтому скорее всего НЕ поделился товаром)
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Ранальду с пивком
Ответ Роман
Шавку можно сравнить с месси, только лишь ростом.
У человека вроде 5 или 6 место было в списке за золотой мяч
+8
-1
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Костя Киреев
Ответ evil
А какого он уровня, интересно? Воспитанник "Реала", всю карьеру играет в топ-чемпионатах.
всю карьеру лечится в топ чемпионатах.
+16
-2
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STB
Ответ Aleksandr Dubovik
Олдфаги помнят игру пикового Мостового не раз ставившего на колени Реал с Барсой. Аршавин выдал 1,5 приличных сезона в Европе, после чего редко потух
Привет от олдфага, помню игру Мостового, до Аршавина ему как до Шанхая раком. Не помню как он ставил куда-то Барсу и Реал, помню зато, как он раз за разом проваливался в сборной, сравнивать уровень конкуренции в той Сельте и в том Арсенале даже не буду, тут и так всё понятно
+11
-3
+8
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jeckk
Не понимаю, как и за что его держут. Он же стеклянный
+1
-1
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Bartez1986
Русский Месси - это Денис Давыдов, так-то
+12
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Роман
Ответ LLiriKK
Единственный российский футболист в истории, который (с огромнейшим количеством оговорок) хоть как-то смог приблизиться к Месси и удостоиться с ним сравнения - это Аршавин, находившийся на пике конца «нулевых». Про Черышева, проведшего всю карьеру «от больничной койки до больничной койки» говорить в данном контексте и вовсе смешно.
Комментарий скрыт
+4
-20
-16
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Aleksandr Dubovik
Ответ LLiriKK
Единственный российский футболист в истории, который (с огромнейшим количеством оговорок) хоть как-то смог приблизиться к Месси и удостоиться с ним сравнения - это Аршавин, находившийся на пике конца «нулевых». Про Черышева, проведшего всю карьеру «от больничной койки до больничной койки» говорить в данном контексте и вовсе смешно.
Олдфаги помнят игру пикового Мостового не раз ставившего на колени Реал с Барсой. Аршавин выдал 1,5 приличных сезона в Европе, после чего редко потух
+11
-15
-4
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