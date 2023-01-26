Лукас Вера считает Черышева «русским Месси»: «Прекрасный игрок европейского уровня»
Аргентинский хавбек «Оренбурга» Лукас Вера высказался о лучших российских игроках.
— Кто Месси в России?
— Думаю, Черышев. Он ведь играл в Испании, да? Прекрасный игрок. На мой взгляд, это европейский уровень.
— Самый сильный русский в РПЛ?
— Девятый номер ЦСКА [Чалов].
— А самый техничный в лиге?
— Таких куча. Очень нравится седьмой номер «Краснодара» [Ахметов]. Десятый номер «Динамо» [Смолов] — тоже. Также Карраскаль, это невероятный игрок. Малком вообще где-то в небе летает, – сказал Вера.
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