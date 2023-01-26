Лукас Вера считает Черышева «русским Месси»: «Прекрасный игрок европейского уровня»

Аргентинский хавбек «Оренбурга» высказался о лучших российских игроках.

— Кто Месси в России?

— Думаю, . Он ведь играл в Испании, да? Прекрасный игрок. На мой взгляд, это европейский уровень.

— Самый сильный русский в ?

— Девятый номер ЦСКА [ ].

— А самый техничный в лиге?

— Таких куча. Очень нравится седьмой номер «Краснодара» [Ахметов]. Десятый номер «Динамо» [ ] — тоже. Также Карраскаль, это невероятный игрок. Малком вообще где-то в небе летает, – сказал Вера.