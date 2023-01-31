Черышев о Месси: «Я хотел, чтобы он выиграл ЧМ. Он выдал такую карьеру, выиграл 7 «Золотых мячей» и заслужил главный трофей»

высказался о .

«Я хотел, чтобы ЧМ выиграл Месси. Он выдал такую карьеру, выиграл семь « » и заслужил главный трофей. Думаю, Месси выполнил все, чего хотел, на все сто процентов. Конечно, он еще поиграет, но уже может это делать со спокойной душой и чувством полного удовлетворения.

Я, кстати, с самого начала говорил родителям, друзьям, партнерам по команде, что выиграет . Запомните, говорю, мои слова: аргентинцы возьмут кубок. Не знаю почему, но было такое предчувствие. Эх, жалко, надо было поставить на них!

Когда аргентинцы проиграли первый матч Саудовской Аравии, перед глазами сразу встал пример . В 2010 году они проиграли на старте Швейцарии, а в итоге победили на ЧМ. История повторилась», – сказал российский полузащитник «Венеции».