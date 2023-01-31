Черышев о Месси: «Я хотел, чтобы он выиграл ЧМ. Он выдал такую карьеру, выиграл 7 «Золотых мячей» и заслужил главный трофей»

Теги премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2010 Денис Черышев Золотой мяч Д2 Италия Венеция ЧМ-2022 Футбол

Денис Черышев высказался о Лионеле Месси.

«Я хотел, чтобы ЧМ выиграл Месси. Он выдал такую карьеру, выиграл семь «Золотых мячей» и заслужил главный трофей. Думаю, Месси выполнил все, чего хотел, на все сто процентов. Конечно, он еще поиграет, но уже может это делать со спокойной душой и чувством полного удовлетворения.

Я, кстати, с самого начала говорил родителям, друзьям, партнерам по команде, что выиграет Аргентина. Запомните, говорю, мои слова: аргентинцы возьмут кубок. Не знаю почему, но было такое предчувствие. Эх, жалко, надо было поставить на них!

Когда аргентинцы проиграли первый матч Саудовской Аравии, перед глазами сразу встал пример Испании. В 2010 году они проиграли на старте Швейцарии, а в итоге победили на ЧМ. История повторилась», – сказал российский полузащитник «Венеции».

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Ответ Экспертное мнение
Перед глазами сразу встала Испания-2010, которая проиграла первый матч и забрала кубок мира. Хейтеры еще тогда ржали, только во влажных снах такое увидите, Мексика и Польша отправят домой Аргентину))) Смешные 🤡, прикольное было время.
Ты и Олег одно и тоже лицо 🤔
Или у вашей безликой секты фетишистского талдычинья все на одно лицо !? 😆😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tazemyrat Kemalow
Ответ Sevuska
Когда аргентинцы проиграли первый матч Саудовской Аравии , перед глазами сразу встали Дзюба , Фернандеш и Чернышев , и счёт на табло - 5:0 !
Если вы тот день не болели бы за соудитов то сейчас бы кринж7 играла в Европе! 🤣😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Sevuska
Ребёнок , судя по твоему детскому лепету тебе ещё очень рано принимать такие взрослые лекарства 💊😊
Ну, ты хотя бы детские пей🙌
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ Sevuska
Когда аргентинцы проиграли первый матч Саудовской Аравии , перед глазами сразу встали Дзюба , Фернандеш и Чернышев , и счёт на табло - 5:0 !
Перед глазами сразу встала Испания-2010, которая проиграла первый матч и забрала кубок мира. Хейтеры еще тогда ржали, только во влажных снах такое увидите, Мексика и Польша отправят домой Аргентину))) Смешные 🤡, прикольное было время.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВладимирНеПутин
Вот только он все ещё не играл под руководством Черчесова, тут Черышеву повезло больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Ответ Футбол_это_жизнь
Все адекватные люди в мире хотели, чтобы Месси наконец то выиграл кубок ЧМ. И только любители гнилой клубнички были против.
Нормально так ты разделил людей на адекватных и нет. ЧМ - это не турнир двух сборных если ты не знал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Ответ Iuasamotu
Это высшая справедливость, что Месси стал ЧМ, ибо многие злые люди теперь приуныли и рассуждают, как устроен этот мир, с которым они не в ладах
https://img.depo.ua/745xX/Jun2018/408194.jpg
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tazemyrat Kemalow
Все нормальные люди хотели чтобы Месси стал чемпионом мира ☝️🏆🇦🇷🔥Месси выиграл ЧМ и стал настоящим и действиюшим G.O.A.T!☝️👑 Между тем кто-то из алнассра доказала обратное 👎😂🤣
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Ответ Oleg
Я тоже говорил что выиграет Аргентина, а потом сидел на валидоле))) А когда Аргентина выиграла, я всем говорил : "вот видите , я же предупреждал")) Месси закрыл вопрос о величайшем и сел на трон, по краям Диего и Пеле. Они втроем в вечности. Кстати Месси 27 февраля выиграет 7 FIFA The Best с огромным отрывом, сообщают серьезные инсайдеры. А там и до 8 ЗМ рукой подать.
Ребёнок , судя по твоему детскому лепету тебе ещё очень рано принимать такие взрослые лекарства 💊😊
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Я тоже говорил что выиграет Аргентина, а потом сидел на валидоле)))
А когда Аргентина выиграла, я всем говорил : "вот видите , я же предупреждал"))

Месси закрыл вопрос о величайшем и сел на трон, по краям Диего и Пеле.
Они втроем в вечности.

Кстати Месси 27 февраля выиграет 7 FIFA The Best с огромным отрывом, сообщают серьезные инсайдеры.

А там и до 8 ЗМ рукой подать.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Когда аргентинцы проиграли первый матч Саудовской Аравии , перед глазами сразу встали Дзюба , Фернандеш и Чернышев , и счёт на табло - 5:0 !
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goofts
Месси заслужил "главный трофей".
Было много блестящих футболистов, но не все выигрывали "главный трофей"
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Месси собрал всё.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Это высшая справедливость, что Месси стал ЧМ, ибо многие злые люди теперь приуныли и рассуждают, как устроен этот мир, с которым они не в ладах
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Да все нормальные люди хотели, чтоб Месси выиграл чемпионат мира, только идиоты болели за Францию, это шутка, а то многие тупые в этом вопросе.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Ответ PIT-BUL
Экспертное мнение подъехало
Ну и какое же оно у тебя?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Все адекватные люди в мире хотели, чтобы Месси наконец то выиграл кубок ЧМ. И только любители гнилой клубнички были против.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PIT-BUL
Экспертное мнение подъехало
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий