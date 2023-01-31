Черышев о Месси: «Я хотел, чтобы он выиграл ЧМ. Он выдал такую карьеру, выиграл 7 «Золотых мячей» и заслужил главный трофей»
Денис Черышев высказался о Лионеле Месси.
«Я хотел, чтобы ЧМ выиграл Месси. Он выдал такую карьеру, выиграл семь «Золотых мячей» и заслужил главный трофей. Думаю, Месси выполнил все, чего хотел, на все сто процентов. Конечно, он еще поиграет, но уже может это делать со спокойной душой и чувством полного удовлетворения.
Я, кстати, с самого начала говорил родителям, друзьям, партнерам по команде, что выиграет Аргентина. Запомните, говорю, мои слова: аргентинцы возьмут кубок. Не знаю почему, но было такое предчувствие. Эх, жалко, надо было поставить на них!
Когда аргентинцы проиграли первый матч Саудовской Аравии, перед глазами сразу встал пример Испании. В 2010 году они проиграли на старте Швейцарии, а в итоге победили на ЧМ. История повторилась», – сказал российский полузащитник «Венеции».
Или у вашей безликой секты фетишистского талдычинья все на одно лицо !? 😆😆
А когда Аргентина выиграла, я всем говорил : "вот видите , я же предупреждал"))
Месси закрыл вопрос о величайшем и сел на трон, по краям Диего и Пеле.
Они втроем в вечности.
Кстати Месси 27 февраля выиграет 7 FIFA The Best с огромным отрывом, сообщают серьезные инсайдеры.
А там и до 8 ЗМ рукой подать.
Было много блестящих футболистов, но не все выигрывали "главный трофей"