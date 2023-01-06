Президент «Амкала»: «Наша задача на 2023-й год – выиграть Кубок России»

Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался о трансферах и планах команды на 2023 год.

– Будут ли еще трансферы в «Амкале»?

– Трансферы будут, конечно, по необходимости.

– Какие планы у «Амкала» на 2023 год? Будете уходить от соревновательного футбола?

– 2023 год у нас юбилейный, для нашей команды. Ждать много инфоповодов и ######### мероприятий, матчей. Мое отношение к соревновательному футболу не изменилось, однако, задача на 2023 год – выиграть Кубок России, – сказал Герман.