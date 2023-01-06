Президент «Амкала»: «Наша задача на 2023-й год – выиграть Кубок России»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Амкал Герман Эль Класико Медиафутбол

Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался о трансферах и планах команды на 2023 год.

– Будут ли еще трансферы в «Амкале»?

– Трансферы будут, конечно, по необходимости.

– Какие планы у «Амкала» на 2023 год? Будете уходить от соревновательного футбола? 

– 2023 год у нас юбилейный, для нашей команды. Ждать много инфоповодов и ######### мероприятий, матчей. Мое отношение к соревновательному футболу не изменилось, однако,  задача на 2023 год – выиграть Кубок России, – сказал Герман.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Арсений Элин
Потом выключить приставку и пойти спать!!!)))
Тк с утра на учёбу!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vrazrez
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Плох то ассенизатор, который не мечтает стать сантехником.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Почему нет, у Спартака же получилось
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Попов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Он перебухал в праздники, бывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Safaniev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Герман Эль Класико? Что за бред 😭🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Потом выключить приставку и пойти спать!!!)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Лазович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В каждом посте о медиафутболе есть записанное слово
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий