«Мы должны поэтапно прийти в РПЛ. Нас сейчас засунь в низшую лигу – легко будем топ-1». Босс 2Drots Некит о переходе в профи

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Президент 2Drots Некит прокомментировал будущее команды и ее возможный переход в профессиональный футбол.

– С Кубком России все понятно. Но ты постоянно говоришь о 2Drots в РПЛ.

– Логично, что сразу нам никто не даст туда зайти. Но я думаю, что в будущем мы поэтапно должны дойти до РПЛ. 

– Думаешь, что 2Drots в будущем обретет статус профессионального клуба?

– Смотри, мы играли уже в Кубке России, мы берем «Арену Химки», забиваем ее народом. Ну это же круто – почему мы не можем быть профессиональным клубом?

– Но ты же понимаешь – чтобы стать профессиональной командой, надо еще много сделать?

– Да, нужны дополнительные бюджеты. Но, братан, сейчас засунь нас в низшую лигу – легко будем топ-1. Как и чемпионат Болгарии взять. Можно и в чемпионат Казахстана заявиться и в Лигу чемпионов попасть спокойно, – сказал Некит.

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15 комментариев

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Enotaz24
Мне интересно почему этих бездельков не мобиоизуют? Какая от них польза?
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uchiyamada
Ответ Виталий Желтоусов
Почитай что такое лицензирование во второй лиге.
ага, там 100-страничный документ. Вот какой интересный пункт имеется в спортивных критериях:
К процедуре лицензирования допускаются
"иные футбольные клубы при наличии согласования с соответствующими
региональными федерациями футбола и МРО и при условии выполнения требований,
предусмотренных пунктом 5.1.1 Главы 5 настоящих Правил."
В пункте 5.1.1 речь идет про гарантийный платеж в 10 млн рублей.
Что и требовалось доказать: чтобы попасть в российскую вторую лигу никаких спортивных достижений не нужно. Нужно немного денег и бумажка от региональной федерации, которую, уверен, дадут любому, кто захочет ее получить.
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Виталий Желтоусов
Ответ uchiyamada
я не уверен, но, по-моему, во вторую лигу у нас берут вообще всех желающих. У нас не Англия, где какой-нибудь Юнайтед оф Манчестер вынужден начинать с 10-й лиги.
Почитай что такое лицензирование во второй лиге.
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Виталий Желтоусов
Он вообще представляет какие требования к проф футбольному клубу в России? Это не 2-3 игры в кубке за сезон? ...
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uchiyamada
я не уверен, но, по-моему, во вторую лигу у нас берут вообще всех желающих. У нас не Англия, где какой-нибудь Юнайтед оф Манчестер вынужден начинать с 10-й лиги.
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В Питере Пять
Засуньте их в чемпионат СПб среди мужских команд. Они даже там и близко чемпионами не станут. В детско/юношеский и молодежный по возрасту не пройдут.
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Юрий Кечко
Вас в гладком чемпионате во втордиве вынесут ))) это не одноразовая игра в кубке с аутсайдером втордива))
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ЕгориЙ
Ответ Легенда питерского Зенита
Пиарит его спортс) а то что президент орёт, что его клуб лучше всех, это норма
Так я про спортс и говорю)
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Новый тренер ФК Спартак
Пашу Техника подпишите сначала
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Михаил Солдатенков
Пока, мягко говоря, нет предпосылок к тому, чтобы 2Drots в принципе появились в РПЛ. Медиалига - она на то и медиалига, чтобы развиваться в медийном плане, а не пытаться прыгнуть выше головы и заявить о себе на профессиональном уровне.
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Легенда питерского Зенита
Ответ ЕгориЙ
Вы так пиарите это ... как BLM и MeToo вместе взятые себя не пиарили.
Пиарит его спортс) а то что президент орёт, что его клуб лучше всех, это норма
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ChefJhonnyMorgan
Зачем я это прочитал 🤦🏻
+7
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Kyancey
Чтобы стать профессиональным клубом, для начала назовите свой т.н. «футбольный клуб» нормальным называнием
+3
-2
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ЕгориЙ
Вы так пиарите это ... как BLM и MeToo вместе взятые себя не пиарили.
+24
-2
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RealJericho
На словах ты Лев Толстой, а на поле...патрон холостой
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