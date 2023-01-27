«Мы должны поэтапно прийти в РПЛ. Нас сейчас засунь в низшую лигу – легко будем топ-1». Босс 2Drots Некит о переходе в профи
Президент 2Drots Некит прокомментировал будущее команды и ее возможный переход в профессиональный футбол.
– С Кубком России все понятно. Но ты постоянно говоришь о 2Drots в РПЛ.
– Логично, что сразу нам никто не даст туда зайти. Но я думаю, что в будущем мы поэтапно должны дойти до РПЛ.
– Думаешь, что 2Drots в будущем обретет статус профессионального клуба?
– Смотри, мы играли уже в Кубке России, мы берем «Арену Химки», забиваем ее народом. Ну это же круто – почему мы не можем быть профессиональным клубом?
– Но ты же понимаешь – чтобы стать профессиональной командой, надо еще много сделать?
– Да, нужны дополнительные бюджеты. Но, братан, сейчас засунь нас в низшую лигу – легко будем топ-1. Как и чемпионат Болгарии взять. Можно и в чемпионат Казахстана заявиться и в Лигу чемпионов попасть спокойно, – сказал Некит.
К процедуре лицензирования допускаются
"иные футбольные клубы при наличии согласования с соответствующими
региональными федерациями футбола и МРО и при условии выполнения требований,
предусмотренных пунктом 5.1.1 Главы 5 настоящих Правил."
В пункте 5.1.1 речь идет про гарантийный платеж в 10 млн рублей.
Что и требовалось доказать: чтобы попасть в российскую вторую лигу никаких спортивных достижений не нужно. Нужно немного денег и бумажка от региональной федерации, которую, уверен, дадут любому, кто захочет ее получить.