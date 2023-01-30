Некит о переходе Пискунова в «Титан»: «Мы с тренерским штабом говорили, там есть моменты. Еще не все так однозначно»

Некит прокомментировал возможный переход защитника 2Drots Антона Пискунова в «Титан».

– Есть ли такое, что вы не хотите, чтобы ваши игроки уходили именно в «Титан»?

– Да, в целом, не знаю, как-то пофиг. Это команда, которая даже не играла нигде, поэтому нет такого, чтобы не хотели бы.

– То есть вы не против?

– По Тохе [Пискунову] мы с тренерским штабом говорили, там есть еще моменты, что не все так однозначно, – сказал Некит.

Ранее президент «Титана» Александр Зуев сообщил, что в ближайшие дни Пискунов станет игроком команды.

Защитник 2Drots уехал в «Велес», но не прошел просмотр в команду, а 2D улетели на турнир 1XBET Media Football League, на который Антон не попал в заявку.

Также 2D взяли на позицию Пискунова двоих новичков – Ладо и Вадима Логинова.