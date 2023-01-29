Жека, Некит, Мбэйп, Биг Смоук и другие медийные футболисты сыграли за 2Drots с Konoha

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Практически все медийные футболисты 2Drots вышли на поле в концовке матча с Konoha.

«Дроты» одержали разгромную победу со счетом 9:0 в игре 2-го тура 1XBET Media Football League.

Примерно за 10 минут до конца главный тренер 2D Дмитрий Кузнецов выпустил Некита, Жеку, Мбэйпа, Хула и Карена. Чуть позже на поле вышел и Биг Смоук.

Жека дважды исполнял пенальти в этом матче, но в обоих случаях его удары отразил вратарь. После этого 11-метровый также не реализовал Хул.

1 комментарий

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Kitai2015
этот цирк закончится когда то??эй,спортс?!
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