Жека о незабитом пенальти: «У меня проклятье паненки. Пиво пацанам проставлю»

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Босс 2Drots Жека поделился впечатлениями после крупной победы над Konoha на турнире 1XBET Media Football League (9:0).

По ходу второго тайма Жека вышел на замену и дважды пробивал пенальти (после первой неудачной попытки арбитр решил, что 11-метровый нужно перебить), однако в обоих случаях вратарь справился с ударами.

«Я ожидал, что мы выиграем. Справедливости ради, мы намного сильнее. При этом я хочу сказать, что соперник первые минут 20 чутка кусался, потом немножко подсели. Тяжело им было.

У нас вышли ребята из второго состава – заряженные, бомбовые, бегут. Чувствуют друг друга, вообще без шансов.

Что касается моего пенальти, мы вообще сначала сказали: «Биги пусть бьет! Биги! Биги!» А Викторыч – мне: «Ты иди бей».

Я вскакиваю, в голове мысли бить сильно. Подбегаю, Алекс Стиль мне говорит: «Бей паненку, брат». Я бью паненку ###... У меня проклятье паненки. Вторую паненку не забил.

Вряд ли за это получу штраф от Кузнецова, но пиво поставить нужно. Пиво пацанам проставлю», – сказал Жека.

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1 комментарий

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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Не умеешь, не берись! Без шансов
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