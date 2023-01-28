Левшук троллил игроков Зенита U19 во время матча: «Вы все равно не заиграете»

Хавбек «Амкала» Антон Чужой рассказал, что в перерыве матча против «Зенита» U19 игрок питерского клуба пожаловался ему на троллинг защитника команды Германа Арсения Левшука.

«Стоим в туалете с игроком «Зенита». Он меня спрашивает, чего мы такие злые. Я не понял, спросил, что у них случилось.

Он мне сказал, что Сеня (Левшук, защитник «Амкала» – прим. Sports.ru) бегает и кричит: «Вы все равно не заиграете!»

Я ему предложил от Левшука отписаться – он сказал, что он и не был подписан (смеется). Просто взял и ########## чуваков из «Зенита», – сказал Чужой.

«Амкал» проиграл «Зениту» U19, пропустив на 90-й со свободного удара из штрафной