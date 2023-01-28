«Амкал» проиграл «Зениту» U19, пропустив на 90-й со свободного удара из штрафной
«Амкал» и молодежный состав «Зенита» провели товарищеский матч на сборе в Турции.
Победу благодаря голу в концовке одержала петербургская команда – 3:2.
Решающий мяч после розыгрыша свободного удара из пределов штрафной забил Никита Вершинин.
«Амкал» – «Зенит» U19 – 2:3 (1:0)
Голы: 1:0 – Дуб (31), 1:1 – Самарцев (56), 1:2 – Самарцев (57), 2:2 – Левшук (75), 2:3 – Вершинин (90).
Смотри, даже заголовок для тебя поменяли, написано что "пропустили на 90-й со свободного удара из штрафной". Получается что весь матч они на равном играли с U19. А ты со своими U15...