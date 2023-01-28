«Амкал» проиграл «Зениту» U19, пропустив на 90-й со свободного удара из штрафной

Теги товарищеские матчи (клубы) первенство молодежных команд Россия Зенит U-19 Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

«Амкал» и молодежный состав «Зенита» провели товарищеский матч на сборе в Турции.

Победу благодаря голу в концовке одержала петербургская команда – 3:2.

Решающий мяч после розыгрыша свободного удара из пределов штрафной забил Никита Вершинин.

«Амкал» – «Зенит» U19 – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Дуб (31), 1:1 – Самарцев (56), 1:2 – Самарцев (57), 2:2 – Левшук (75), 2:3 – Вершинин (90).

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7 комментариев

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vova123456
Ответ улъблюдок
Комментарий удален
Ты невнимательно читал и думаешь какой то разгром был? сказочный)))
Смотри, даже заголовок для тебя поменяли, написано что "пропустили на 90-й со свободного удара из штрафной". Получается что весь матч они на равном играли с U19. А ты со своими U15...
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VanyaVanya063
Ответ Юрий Кечко
Дело не в том , а в том что они считают что должны играть в рпл, минимум фнл))), а уровень их дай бог подвал втордива , а то и кфк
Старик ты перепутал , это 2Drots говорят за РПЛ , а Амкал всегда что им это всё не надо.
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vova123456
Ответ Юрий Кечко
Дело не в том , а в том что они считают что должны играть в рпл, минимум фнл))), а уровень их дай бог подвал втордива , а то и кфк
А когда они такое сказали, что должны в РПЛ играть, а минимум в ФНЛ? Можешь ссылку скинуть?
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ASH11
Ответ Юрий Кечко
Дело не в том , а в том что они считают что должны играть в рпл, минимум фнл))), а уровень их дай бог подвал втордива , а то и кфк
Ну не знаю, про рпл что-то не слышал ни разу) Уровень второго дивизиона вполне по силам, благо ничего выдающегося там нет.
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Юрий Кечко
Ответ ASH11
Ну, неплохой уровень, однако, если они считаются любителями. Даже Зенит U19 обязан закатывать любителям 5-7 мячей.
Дело не в том , а в том что они считают что должны играть в рпл, минимум фнл))), а уровень их дай бог подвал втордива , а то и кфк
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Ответ ASH11
Ну, неплохой уровень, однако, если они считаются любителями. Даже Зенит U19 обязан закатывать любителям 5-7 мячей.
Комментарий удален
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ASH11
Ответ TravenS
Вот и уровень медиафутбола
Ну, неплохой уровень, однако, если они считаются любителями. Даже Зенит U19 обязан закатывать любителям 5-7 мячей.
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TravenS
Вот и уровень медиафутбола
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