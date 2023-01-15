Левшук продает перстень «Лучшему защитнику года»: «Просто захотелось хайпа какого-то»
Арсений Левшук продает перстень, подаренный за звание «Лучшему защитнику года в медиафутболе».
– Ты продал перстень?
– Нет, не продал.
– Почему так пренебрежительно? Сначала не приехал, потом продавать начал, что за понты?
– Многие скажут, что понты. За меня голосовали, а я так поступаю. Но опять же, если бы мы все выиграли в том году, я бы приехал на эту церемонию, конечно. Мне кажется, мы всей командой приехали бы.
Не знаю, какое-то опустошение как-будто было. Плюс все говорили, что незаслуженно. Хотя я не должен на это обращать внимания.
Просто захотелось хайпа какого-то, чтобы все выложили. Прикольно же, что никто такого не делал.
– Ты будешь еще пытаться продать его?
– Да. Если кто хочет, пишите.
– Если в комментах кто-то предложит 55 тысяч рублей, отдаешь?
– 50. Да блин, там самый прикол, что Чужой его чуть сломал. У меня на следующий день подвеска отвалилась, – сказал защитник «Амкала».
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