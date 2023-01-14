Арсений Левшук: «Самое главное в этом году – выиграть все, что возможно. Сейчас деньги – не главное, главное – ######### всех»
Защитник «Амкала» Арсений Левшук рассказал о планах на 2023 год.
– Вы едете в Турцию на сборы, ты поедешь?
– Да, конечно!
– Что там будет?
– Будет одна интересная команда не из России.
– Какой для тебя вызов в этом году?
– Мне Гера вчера контракт прислал – все согласовали, но самое главное в этом году – выиграть все, что возможно. Сейчас деньги – не главное. Главное – ######### (выиграть) всех.
Хочу выигрывать, хочу ощутить этот запах победы, также буду прикладывать лидерские качества и выводить команду из плохого состояния, которое у нас сейчас есть. В этом году мы будем выигрывать всех 100%», – сказал Арсений.
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