Арсений Левшук: «Самое главное в этом году – выиграть все, что возможно. Сейчас деньги – не главное, главное – ######### всех»

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Защитник «Амкала» Арсений Левшук рассказал о планах на 2023 год.

– Вы едете в Турцию на сборы, ты поедешь?

– Да, конечно!

– Что там будет?

– Будет одна интересная команда не из России.

– Какой для тебя вызов в этом году?

– Мне Гера вчера контракт прислал – все согласовали, но самое главное в этом году – выиграть все, что возможно. Сейчас деньги – не главное. Главное – ######### (выиграть) всех.

Хочу выигрывать, хочу ощутить этот запах победы, также буду прикладывать лидерские качества и выводить команду из плохого состояния, которое у нас сейчас есть. В этом году мы будем выигрывать всех 100%», – сказал Арсений.

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2 комментария

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Виталий Желтоусов
А это кто ещё такой?
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Viktor Makaroff
Там в этой недолиге вообще без мата кто-нибудь умеет разговаривать?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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