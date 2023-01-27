«Планируем сыграть с командой Премьер-лиги одной из стран СНГ. Клубы РПЛ, звоните». Герман о сборах «Амкала» в Турции

Президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказал о предстоящих матчах против профессиональных клубов на сборах команды в Турции.

– У вас уже известно про три матча: «Зенит» U-19, «Аланьяспор» U-19 и «Велес».

– Не факт, что будем играть с «Велесом». У ребят уже свое расписание, и мы можем не попасть. У нас планируется игра с командой Премьер-лиги одной из стран СНГ.

– Сколько матчей в целом планируете?

– Матчей четыре-пять будет на этом сборе. Просто сейчас все находятся на сборах – мы на связи с огромным количеством команд. Получается, что у нас даже есть возможность выбирать. Команды РПЛ, звоните, – сказал Герман.

«Амкал» сыграет с «Аланьяспором» U-19 на сборе в Турции

«Амкал» сыграет с «Зенитом» U-19 на тренировочных сборах в Турции