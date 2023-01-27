Сегодня Кутуз присоединится к 2Drots на 1XBET Media Football League
Сегодня нападающий 2Drots Кутуз присоединится к команде на турнире 1XBET Media Football League.
Кутуз не отправился в Астану вместе с «дротами» из-за занятости на работе.
Турнир в Казахстане уже стартовал. Все матчи проходят на «Астана Арене».
В первом туре 2Drots обыграли SD Family (2:0).
Во втором туре 1XBET MFL 2Drots встретятся с Konoha. Матч состоится 29 января, начало – в 14:00 по московскому времени.
Расписание второго тура турнира в Казахстане.
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