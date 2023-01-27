Сегодня Кутуз присоединится к 2Drots на 1XBET Media Football League

Теги 2Drots SD Family «Кутуз» Сергей Кутузов 1XBET Media Football League Медиафутбол

Сегодня нападающий 2Drots Кутуз присоединится к команде на турнире 1XBET Media Football League.

Кутуз не отправился в Астану вместе с «дротами» из-за занятости на работе.

Турнир в Казахстане уже стартовал. Все матчи проходят на «Астана Арене».

В первом туре 2Drots обыграли SD Family (2:0). 

Во втором туре 1XBET MFL 2Drots встретятся с Konoha. Матч состоится 29 января, начало – в 14:00 по московскому времени.

Расписание второго тура турнира в Казахстане.

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1 комментарий

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lightrip
За дротов!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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