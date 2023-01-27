Сегодня Кутуз присоединится к 2Drots на 1XBET Media Football League

Сегодня нападающий 2Drots Кутуз присоединится к команде на турнире 1XBET Media Football League.

Кутуз не отправился в Астану вместе с «дротами» из-за занятости на работе.

Турнир в Казахстане уже стартовал. Все матчи проходят на «Астана Арене».

В первом туре 2Drots обыграли (2:0).

Во втором туре 1XBET MFL 2Drots встретятся с Konoha. Матч состоится 29 января, начало – в 14:00 по московскому времени.

Расписание второго тура турнира в Казахстане.