Эрик о приложении «Броуков»: «Я на стриме буду собирать 500 тысяч и постараюсь купить место в совете директоров Страхову. Извини, Райзен, но это очень весело будет»

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Хавбек 2Drots Эрик высказался о приложении «Броуков».

«У меня появилась идея! Я на стриме буду собирать 500к и постараюсь купить место в совете директоров у «Броуков», но не себе, а Артуру Страхову. Извини, Райзен, но это очень весело будет.

Интересно, а что будет, если совет директоров будет состоять из хейтеров? А может Володя вместо зп запросит эту опцию? Хм, столько вопросов и пока так мало ответов.

С радостью бы записал что-нибудь с Егоровым, но думаю, он сам скоро запишет несколько роликов и попытается объяснить все», – написал Эрик.

Ранее «Броуки» запустили приложение для управления клубом.

«Мы отдаем команду болельщикам». Егоров и Райзен о будущем «Броуков»

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1 комментарий

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Макс Шева
Тут не на русском языке,это какие то кастрированные англинитивы,вместо человеческих слов или даже суржика.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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