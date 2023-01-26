Василий Маврин: «Моя задача на должности и.о. главного тренера – адаптировать тренерскую группу, чтобы была очень хорошая атмосфера. Давно такого не было»

Хавбек «Амкала» Василий Маврин высказался о проделанной работе на посту и.о. главного тренера.

– Не ждал тебя увидеть на сборах. Я думал, что ты не полетишь?

– Я отталкивался от дочери. Она смогла полететь, и я смог.

– Тот период, когда ты был тренером, что ты испытал?

– Просто Гера сделал хороший стратегический ход. В конце года заложили хороший фундамент для года нового – это самое классное, что меня греет.

– Объясни.

– Какая моя была главная задача на должности и.о. главного тренера? Адаптировать тренерскую группу, чтобы шел хороший тренировочный процесс, очень хорошая атмосфера. Давно такого не было.

Я рад, что Диму подтянул, они сейчас с Викторовичем (Дмитрий Буробин и Виталий Миллер, тренерский дуэт «Амкала» – прим. Sports.ru) – очень топовый тандем», – сказал Василий.

Ранее Василий утверждал, что, вероятно, не сможет поехать на сборы из-за загруженности на работе и в связи с семейными обстоятельствами, однако Маврин отправился на сборы вместе со своей дочерью.