Герман об «Амкале» в МФЛ-3: «Я ненавижу соревновательный футбол. Разные факторы могут привести к нашему участию или неучастию»

Герман Эль Класико оценил вероятность участия «Амкала» в третьем сезоне .

– Есть ли в планах «Амкала» участие в третьем сезоне?

– Именно плана участвовать нет. Но мы все обсуждаем. Совокупность разных факторов может привести в сторону, что мы будем участвовать или наоборот не будем.

Абсолютно нормально на это смотрим. Более того, футболистам «Амкала» повезло чуть менее, чем другим, потому что их президент искренне ненавидит соревновательный футбол.

Для соревновательного футбола есть профессиональный спорт. Я уже практически 10 лет называю себя видеоблогером, который в первую очередь занимается тем, что развлекает людей, занимается творчеством.

Поэтому для меня формат соревновательного футбола вдолгую, когда это длится больше месяца, превращается в рутину, в бытовуху – когда у тебя 3-4 тренировки в неделю и игры, которые не очень нужны.

В несоревновательном футболе каждая игра для нас – это финал Лиги чемпионов, даже если это шоу-матч. Ты выходишь и бьешься как в последний раз.

А вдолгую – это подсчет очков и матчи, где можно ничеечку засушить или что-то придумать. Не получилось – отыграемся в следующий раз. Как ни крути, это превращается в работу, – сказал босс «Амкала».