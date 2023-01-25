Защитник «Амкала» Антон Петровский рассказал о причинах ухода из « ».

– Когда вы впервые услышали об интересе «Амкала»?

– Точно не скажу, но на тот момент я был у родителей в Самаре. Я знал, что будет разговор насчет меня. Чувства были смешанные, была и радость и волнение от грядущей ответственности.

– Принимал ли участие Гриня (Григорий Коробов, защитник «Амкала» – прим. Sports.ru) в вашем переходе?

– У нас с Гришей в контракте прописано, что мы переходим только комплектом, а если без шуток, то с Гришей «Амкал» вел переговоры еще по ходу сезона. После согласования его трансфера Гриша предложил мою кандидатуру.

– Почему Укол?

– Это часто задаваемый вопрос на самом деле. Даже в самом «Амкале». Я не так давно сменил фамилию с Уколов на Петровский, поэтому все логично.

– В команде много защитников, не боитесь оставаться на скамейке запасных?

– Как говорится, бояться волков, в лес не ходить. Боязни нет, конечно, даже мыслей об этом нет. Я пришел играть, а не сидеть. А там жизнь покажет.

– Когда появилась мысль об уходе? Что стало причиной?

– Если говорить коротко, то в «На Спорте» нет идеи и цели. Куда и зачем двигаться – непонятно. На сегодняшний день – это так. Когда был Сослан Гатагов, то на нем многое держалось, а как оказалось – все.

Был грамотный тренировочный процесс, было вдохновение и мотивация с его стороны. Мысль об уходе появилась, как только Сослан сказал в Краснодаре после полуфинала, что уходит из команды.

– Кто с первого взгляда вам не понравился?

– Провокационный вопрос... Стараюсь не судить строго людей и по первому взгляду не делать выводов, но были интересны два ветерана: Сибыч [Андрей Сибскана] и Вася Маврин. Узнал, какие они в жизни, а не на камере, – сказал Петровский.