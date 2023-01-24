Аршавин может сыграть за «Зенит» U19 против «Амкала»

Герман Эль Класико дал инсайд, что Андрей Аршавин может сыграть за «Зенит» U-19 против «Амкала».

Герман в своем телеграм-канале El Classico Band в комментариях под одним из постов ответил на сообщение о матче «Амкал» – ЖФК «Локомотив» (12:0): «Ну да, это лучше, чем молодежка «Зенита» с Аршавиным, согласен».

Подтверждением может служить то, что Аршавин в данный момент находится в расположении молодежной команды «Зенита» на зимних сборах клуба.

Матч между «Амкалом» и «Зенитом» U-19 состоится на сборах команды в Турции 28 января. Начало – в 19:00.

«Амкал» сыграет с «Зенитом» U-19 на тренировочных сборах в Турции