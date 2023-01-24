Аршавин может сыграть за «Зенит» U19 против «Амкала»

Теги Зенит Андрей Аршавин товарищеские матчи (клубы) Амкал Герман Эль Класико Локомотив жен Winline Медиалига Медиафутбол

Герман Эль Класико дал инсайд, что Андрей Аршавин может сыграть за «Зенит» U-19 против «Амкала».

Герман в своем телеграм-канале El Classico Band в комментариях под одним из постов ответил на сообщение о матче «Амкал» – ЖФК «Локомотив» (12:0): «Ну да, это лучше, чем молодежка «Зенита» с Аршавиным, согласен».

Подтверждением может служить то, что Аршавин в данный момент находится в расположении молодежной команды «Зенита» на зимних сборах клуба.

Матч между «Амкалом» и «Зенитом» U-19 состоится на сборах команды в Турции 28 января. Начало – в 19:00.

«Амкал» сыграет с «Зенитом» U-19 на тренировочных сборах в Турции

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15 комментариев

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Бухгалтер2021
судя по тому что он говорит на мяч тв то его уровень U-12
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Циник Петербургский
Ответ Onion
Аршавин многое может. А оно ему надо?
Аршавин говорил, что ему многое становится понятнее про конкретно взятых молодых игроков (в данном случае Зенита), когда он тренируется вместе с ними. А тут он еще и сыграет вместе с ними. Так что зачем ему это надо, вроде, очевидно ;)
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Slava Vestiaz
Молодой, перспективный. Говорят может стать одним из лучших футболистов России. Конечно, это вряд ли при живом Пиняеве, но всё же можно посмотреть и пожелать удачи молодому!
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Onion
Аршавин многое может. А оно ему надо?
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Константин Эсперов
Вот бы всегда легенды клубов играли так
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newdun
Ответ Михаил Савченко
Помню, Шава как всегда та ещё кокетка
Да кто ж против , пусть играет… он и пешком может ходить
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Михаил Савченко
Ответ newdun
Вспомни, что говорил после этих матчей сам Аршавин))
Помню, Шава как всегда та ещё кокетка
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newdun
Ответ Михаил Савченко
В матчах ветеранов Спартака и Зенита в прошлом году Шава смотрелся очень бодро
Вспомни, что говорил после этих матчей сам Аршавин))
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Михаил Савченко
Ответ newdun
Сможет ли Аршавин провести полноценный матч, вот в чем вопрос))
В матчах ветеранов Спартака и Зенита в прошлом году Шава смотрелся очень бодро
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MyGerodot
Что-то новенькое).
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newdun
Ответ Михаил Савченко
Круто, что молодые пацаны смогут провести полноценный матч с Аршавиным
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Михаил Савченко
Круто, что молодые пацаны смогут провести полноценный матч с Аршавиным
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Lionel Andres Messi 10
Аршавин на самом деле моложе своего возраста выглядит. Мне кажется, он бы не затерялся и в Зените U-12. Ну а что? Да, полноват, но по крайней мере у него, как и у остальных ребят, на лице только усы пробиваются.
+1
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Дмитрий9779
И будет лучшим.
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-1
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Zenit2013
Посмотрит вся страна
+2
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