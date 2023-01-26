Финито о работе аналитиком в «Амкале»: «В новый тренерский штаб я не вошел. Я хочу играть в футбол, понимаю, что шансов у меня немного, но я тренируюсь»

Защитник «Амкала» Финито высказался о своем положении в команде.

– Ты футболист или ты уже тренер?

– меня ###########(подкалывает), что я аналитик, я это именно так воспринимаю. Я вообще хочу играть в футбол, но понимаю, что шансов у меня немного, но я тренируюсь.

– Нынешний тренерский штаб тебя оставил?

– Нет, я в него не вошел. Единственное, с Дмитрием Алексеевичем [Буробиным] иногда переписываемся на тему тренерских моментов – он со мной делился теорией, я с ним поделился тем, что по 2Drots делал. Я не очень удачно подготовил.

Я, прежде всего, тренируюсь, занимаюсь, ни на что особо не рассчитываю, но мне кайфово от самого процесса сборов. И в Турцию на халяву слетать, почему бы нет?

– А какие ошибки ты допустил при подготовке к 2Drots?

– Очевидно, исходя из результата («Амкал» уступил 2Drots (3:4) в 1/4 финала Winline Медиалиги – прим. Sports.ru). Возможно, где-то не продавил свои мысли на тему того, что мы играли тремя защитниками, а нужно было по стандарту – четыре заща. Но я не настоял, доверился решению Васи [Маврина], это его выбор.

– Ты кайфанул от этого этапа?

– По своему, да. Наверное, недооценил его, то есть сейчас я бы еще попробовал, может быть, в будущем, чтобы обрасти опытом, посмотреть, потому что я все иронизировал, потому что у меня опыт только в футбол менеджере, а на самом деле многие профессионалы с этим балуются, а многие после него и тренировать начинают, – сказал .