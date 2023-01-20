У Тигиева испортился паспорт после стирки. Он может пропустить турнир в Казахстане

Георгий Тигиев, вероятно, не сыграет на турнире 1XBET Media Football League.

«Тигиев мимо Казахстана. Постирал паспорт», – сообщил президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

Второй руководитель команды Райзен добавил, что у защитника отклеилась фотография на документе.

« » сегодня вылетают на турнир в Казахстан, который стартует завтра, 21 января.

Все матчи пройдут на «Астана Арене». Расписание 1-го тура можно найти здесь.