У Тигиева испортился паспорт после стирки. Он может пропустить турнир в Казахстане
Георгий Тигиев, вероятно, не сыграет на турнире 1XBET Media Football League.
«Тигиев мимо Казахстана. Постирал паспорт», – сообщил президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.
Второй руководитель команды Райзен добавил, что у защитника отклеилась фотография на документе.
«Броуки» сегодня вылетают на турнир в Казахстан, который стартует завтра, 21 января.
Все матчи пройдут на «Астана Арене». Расписание 1-го тура можно найти здесь.
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