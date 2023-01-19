Дмитрий Егоров: «Став сателлитом в медиафутболе однажды – не удивляйся, что завтра у тебя заберут всех»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал диалог президента Reality Фила Кострубова и президента 2Drots Жеки о трансферах.

«Времена, когда можно было бороться за справедливость, в медийном футболе давно ушли. Вместо борьбы вы выбрали поиск мелкой выгоды.

Но став сателлитом однажды – не удивляйся, что завтра у тебя заберут всех. Это так работает», – написал Егоров.

«Они делают это за моей спиной». Кострубов о возможном переходе Рахмани в 2Drots

«Теперь поняли, как ведут дела в этой индустрии». Арам о переходе Рахмани в 2Drots

Жека 2Drots ответил на претензии Фила и Арама: «Гранды не должны ныть об этом»