Дмитрий Егоров: «Став сателлитом в медиафутболе однажды – не удивляйся, что завтра у тебя заберут всех»

Теги 2Drots Дмитрий Егоров БроукБойз Reality Жека 2Drots Филипп Кострубов Адель Рахмани Медиафутбол

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал диалог президента Reality Фила Кострубова и президента 2Drots Жеки о трансферах. 

«Времена, когда можно было бороться за справедливость, в медийном футболе давно ушли. Вместо борьбы вы выбрали поиск мелкой выгоды. 

Но став сателлитом однажды – не удивляйся, что завтра у тебя заберут всех. Это так работает», – написал Егоров.

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