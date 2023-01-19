Райзен о премиальных в 2Drots: «Это дерьмо полное. Не может игрок получаться столько же, сколько получают тренеры»

Райзену не понравилось, что лучшие игроки и тренеры 2Drots получи одинаковые премиальные за победу во втором сезоне Winline Медиалиги.

«Это дерьмо полное. Не может игрок получаться столько же, сколько получают тренеры премок в итоге сезона. Каким бы он не был. Это странная херня.

Если тренеры получают по 300 [тысяч рублей]... Но не может игрок получать столько же. Тренер всегда должен получать больше», – сказал босс «БроукБойз».

Ассистент главного тренера 2Drots Альберт Осколков получил за победу во втором сезоне Winline Медиалиги 300 тысяч рублей. Столько же получили лидеры команды.

О премиальных для главного тренера команды Дмитрия Кузнецова еще не сообщалось. Жека и Некит обещали выпустить об этом отдельный ролик.

Жека и Некит раздали игрокам 2Drots премиальные за победу во 2-м сезоне Winline Медиалиги