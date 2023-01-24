Дмитрий Егоров: «Суть медийного футбола – в экспериментах. Их можно делать и в РПЛ, пока наш футбол отменили»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о том, как нововведения в Winline Медиалиге могут повлиять на профессиональный футбол.

«Суть медийного футбола – в экспериментах. Это нормальная система: сейчас, когда весь российский футбол отменили, и тебе не нужны ни ФИФА, ни УЕФА – можно делать эти эксперименты и в РПЛ.

В любом случае мировой футбол придет к «чистому» времени, к красному мячу, конечно, не придем никогда. Но «чистое» время – ближайшее будущее мирового футбола.

Мы можем первыми это ввести в российском футболе. Пусть у нас все тоже бегают с камерами на судьях. Я считаю, что мы, своего рода – эксперимент для развития российского и мирового футбола. Пусть по нам пишут потом диссертации, научные работы, публикуют в журналах, ставят на нас опыты различные в МФЛ. Будем подопытными кроликами», – заявил Егоров.