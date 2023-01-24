Дмитрий Егоров: «Суть медийного футбола – в экспериментах. Их можно делать и в РПЛ, пока наш футбол отменили»

Теги премьер-лига Россия УЕФА FIFA Дмитрий Егоров Winline Медиалига Медиафутбол

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о том, как нововведения в Winline Медиалиге могут повлиять на профессиональный футбол.

«Суть медийного футбола – в экспериментах. Это нормальная система: сейчас, когда весь российский футбол отменили, и тебе не нужны ни ФИФА, ни УЕФА – можно делать эти эксперименты и в РПЛ.

В любом случае мировой футбол придет к «чистому» времени, к красному мячу, конечно, не придем никогда. Но «чистое» время – ближайшее будущее мирового футбола.

Мы можем первыми это ввести в российском футболе. Пусть у нас все тоже бегают с камерами на судьях. Я считаю, что мы, своего рода – эксперимент для развития российского и мирового футбола. Пусть по нам пишут потом диссертации, научные работы, публикуют в журналах, ставят на нас опыты различные в МФЛ. Будем подопытными кроликами», – заявил Егоров.

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3 комментария

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Виталий Желтоусов
Откуда вообще взялись эти медиафутбольные знатоки футбола? Теперь ещё высказывают свои теории о правилах.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitya Spelyx
Толика правды есть в его словах
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0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Суть медийного футбола – в экскрементах!
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0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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