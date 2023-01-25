«Медиалига и без Дзюбы уже раскручена. У него самого должно быть желание играть здесь, может, это не его уровень». Кузнецов о форварде
Дмитрий Кузнецов оценил шансы Артема Дзюбы продолжить карьеру в медиафутболе.
«Пойдет ли Дзюба в медийный футбол, это зависит от Артема, а не от меня или команд. Но медийные клубы не захотят брать его на две-три игры, они бы хотели его взять на более продолжительный период времени.
Думаю, что никто не пойдет на то, чтобы Дзюба поиграл и уехал. У него самого должно быть желание играть здесь, может, это не его уровень.
Да, Дзюба популярный футболист в нашей стране и с его приходом просмотры возрастут. Естественно, люди будут смотреть на Дзюбу, но, опять же, все зависит от его желания.
Ему не нужно пиариться. Может ли МФЛ с приходом Артема стать более просматриваемой, чем РПЛ? Медийная лига и так уже раскрученная без Дзюбы», – сказал главный тренер 2Drots.
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