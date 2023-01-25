«Медиалига и без Дзюбы уже раскручена. У него самого должно быть желание играть здесь, может, это не его уровень». Кузнецов о форварде

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов оценил шансы Артема Дзюбы продолжить карьеру в медиафутболе.

«Пойдет ли Дзюба в медийный футбол, это зависит от Артема, а не от меня или команд. Но медийные клубы не захотят брать его на две-три игры, они бы хотели его взять на более продолжительный период времени.

Думаю, что никто не пойдет на то, чтобы Дзюба поиграл и уехал. У него самого должно быть желание играть здесь, может, это не его уровень.

Да, Дзюба популярный футболист в нашей стране и с его приходом просмотры возрастут. Естественно, люди будут смотреть на Дзюбу, но, опять же, все зависит от его желания.

Ему не нужно пиариться. Может ли МФЛ с приходом Артема стать более просматриваемой, чем РПЛ? Медийная лига и так уже раскрученная без Дзюбы», – сказал главный тренер 2Drots.

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11 комментариев

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Федот Евграфович
Ответ shava72
"Родные пенаты" у него в Спартаке.
Э нет! В Спартаке он изгой! А в Зените его приютили и обогрели! Таки родную душу в нём увидели :)))))
Да и негоже отрекаться от человека, который столько для Зенита сделал!
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shava72
Ответ Федот Евграфович
Да, нужно Артёмке возвращаться к родным пенатам, в Зенит. И стать, к примеру, для начала помощником Семака! :)))))
"Родные пенаты" у него в Спартаке.
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shava72
Хосспади, да отправьте его уже в Эмираты. И денег дадут много, и работать не придется. Так, рылом торговать, интервью раздавать. Что он больше всего любит, не в футбол же играть.
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S1rAlex
Идеальная пара - медиалига и Дзюба. Выбор имени Эскобара
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Федот Евграфович
Да, нужно Артёмке возвращаться к родным пенатам, в Зенит. И стать, к примеру, для начала помощником Семака! :)))))
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Dinamik1
Уже и медиалиге не нужен осталось первенство бани.
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Batitotti
Никто не пойдет на то, чтобы Дзюба поиграл и уехал?
Вообще-то вы чудом против Паши Техника не сыграли.
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Мосгорсуд
Какой вежливый троллинг от Кузнецова))
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avseenko
Конечно не его уровень. В его сегодняшнем состоянии он и медиалигу не потянет.
+3
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Фарит Абдрашитов
Вертел вашу медиолигу Артём на своем ..
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Ебздрогыч
Дзюбе можно в гандболе попробовать. Ручной мяч, все-таки
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