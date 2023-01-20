«В РПЛ 2Drots и «Амкал» при усилении были бы в середине или ближе к 1-му месту». Биг Смоук о клубах

Биг Смоук оценил перспективы 2Drots и «Амкала» в Мир РПЛ.

– Если 2Drots и «Амкал» прямо сейчас залетят в РПЛ, мы бы, скорее всего, занимали места в таблице ближе к нижним строчкам.

Если будем прогрессировать и становиться сильнее, думаю, были бы в середине или ближе к первому месту, точно старались бы выигрывать. И мы, и «Амкал» старались бы занимать высшие места.

– Кто был бы сильнее в РПЛ, вы или «Амкал»?

– Конечно, мы. Думаю, с большим отрывом.

– Герман сказал, что их цель – победа в Кубке России…

– Могу пожелать им только удачи. Не знаю, как они будут обыгрывать «Зенит» и «Спартак». Удачи.

Мы бы обыграли их», – сказал футболист 2Drots.