Мостовой предложил тайм-ауты в футболе: «В хоккее бывает полезно. Красные мячи, как в Медиалиге, мировому футболу не нужны»

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Александр Мостовой высказался об изменениях и новых технологиях в футболе.

«Я о многих вещах говорил еще лет десять назад – даже когда еще играл в Испании. Было понятно, что введут ВАР. Сначала всем казалось непривычным, но потом прижилось. Как и правило с пятью заменами. Изменения происходят, приходят новые технологии. Это нормально, но перебарщивать тоже не нужно.

Что-то, наверное, можно и попробовать обновить – например, ввести тайм-ауты. Мне кажется, это было бы интересно. В хоккее есть, бывает очень даже полезно. По поводу белой карточки пока нет точного понимания – нужно время. Главное, чтобы основная масса футбольных правил оставалась неизменной. Красные мячи, как в Медиалиге, мировому футболу не нужны», – сказал экс-игрок сборной России.

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16 комментариев

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T622222
В конце проигравшим пробиваем попы
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T622222
10 угловой и пенальти
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salas
В ответ А.Мостовой скорее всего получит: "Мы готовы рассмотреть любую инициативу специалиста с футбольным тренерским дипломом... ой, извините!"
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Доктор Верховцев
Ответ Кеды и бутса
Ещё после 5 фолов соперника за каждый следующий можно пенальти ставить, в баскетболе бывает полезно
Да фиг с ним, с баскетболом!
Три угловых — пенальти.
Играть на жопу.
Самый жирный — на воротах, если кто-то устал, можно поменяться.
Мяч приносят по очереди.
Кого мамка не пустила, тот лох.
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Доктор Верховцев
Ответ Spaten
Красный мяч это для игры на снегу
Эти слабые слабаки со своими тайм аутами на снег играть и не выдут, испугаются.
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Доктор Верховцев
Ещё тайм аутов не хватало. И так уже 5 замен оставили, как в детсаду. Валяются по полчаса на газоне, страдают, время тянут. Ещё тайм ауты введём, будем ждать, пока все придут к тренеру, послушают, водички попьют, пока разбредутся по позициям.
А белая карточка — это в туалете. У меня их там рулон обычно висит.
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Rotick
И так пол матча остановки, замены, травмы…
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Spaten
Красный мяч это для игры на снегу
+13
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+13
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Cirillo Capre
Ответ Рома Голованов
Атлетико сейчас тебя не понял и злобно осматриваются
Атлетико Мадрид на 9 месте в Ла Лиге по нарушениям за матч.
0
0
0
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Дмитрий9779
Как насчёт лакроссов?😁
0
-2
-2
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Рома Голованов
Ответ Кеды и бутса
Ещё после 5 фолов соперника за каждый следующий можно пенальти ставить, в баскетболе бывает полезно
Атлетико сейчас тебя не понял и злобно осматриваются
+9
0
+9
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Кеды и бутса
Ответ Самый адовый Крикун
Можно вратаря менять на полевого, в хоккее есть, бывает очень даже полезно.
Ещё после 5 фолов соперника за каждый следующий можно пенальти ставить, в баскетболе бывает полезно
+16
-1
+15
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Фёдор Кузнецов
Тайм аут 30 секунд идёт, если тренеру нужно что то сказать команде он передаёт через игрока, и не тратит время, тем более в футболе нет чистого времени
+1
-1
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Рома Голованов
Ответ Самый адовый Крикун
Можно вратаря менять на полевого, в хоккее есть, бывает очень даже полезно.
Так это и так можно было делать
+2
0
+2
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Рома Голованов
смысла в них мало. остановок за матч и так много. лучше уж ввести чистое время. это было бы более логично. А лучше вообще не трогать ничего.
+2
-3
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Самый адовый Крикун
Можно вратаря менять на полевого, в хоккее есть, бывает очень даже полезно.
+2
-2
0
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