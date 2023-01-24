Мостовой предложил тайм-ауты в футболе: «В хоккее бывает полезно. Красные мячи, как в Медиалиге, мировому футболу не нужны»

высказался об изменениях и новых технологиях в футболе.

«Я о многих вещах говорил еще лет десять назад – даже когда еще играл в Испании. Было понятно, что введут ВАР. Сначала всем казалось непривычным, но потом прижилось. Как и правило с пятью заменами. Изменения происходят, приходят новые технологии. Это нормально, но перебарщивать тоже не нужно.

Что-то, наверное, можно и попробовать обновить – например, ввести тайм-ауты. Мне кажется, это было бы интересно. В хоккее есть, бывает очень даже полезно. По поводу белой карточки пока нет точного понимания – нужно время. Главное, чтобы основная масса футбольных правил оставалась неизменной. Красные мячи, как в Медиалиге, мировому футболу не нужны», – сказал экс-игрок сборной России.