Вратарь 2Drots Сычев об интересе из РПЛ: «Были варианты от двух команд. В итоге оказалось, что я не нужен»

Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев прокомментировал слухи о предложениях пройти зимние сборы от клубов РПЛ.

«Были варианты от двух команд из РПЛ. С одной мне просто предложили поехать подснять контент. А со второй командой пройти сборы, мог закрепиться, остаться. Но в итоге оказалось, что я не нужен.

Я не знаю, почему подписчики на меня говно вылили – если бы мне сказали, что я нужен – я бы поехал», – сказал Сычев.