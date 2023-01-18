Вратарь 2Drots Сычев об интересе из РПЛ: «Были варианты от двух команд. В итоге оказалось, что я не нужен»
Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев прокомментировал слухи о предложениях пройти зимние сборы от клубов РПЛ.
«Были варианты от двух команд из РПЛ. С одной мне просто предложили поехать подснять контент. А со второй командой пройти сборы, мог закрепиться, остаться. Но в итоге оказалось, что я не нужен.
Я не знаю, почему подписчики на меня говно вылили – если бы мне сказали, что я нужен – я бы поехал», – сказал Сычев.
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