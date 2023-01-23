Белка: «Зачем мне уходить из 2Drots? Во-первых, у меня особо нет предложений. Меня все устраивает»

Теги 2Drots Дмитрий Сычев Белка Алекс Шибаев «Райзен» Артем Кузьмин 1XBET Media Football League Медиафутбол

Голкипер 2Drots Белка объяснил, почему не хочет уходить из команды.

– Появился тренд, что легенды 2Drots начинают уходить в аренды, потому что не играют. У тебя есть такое?

Райзен (босс «БроукБойз» – прим. Sports.ru) зовет, но у меня нет таких вариантов. Я в 2Drots, зачем мне уходить?

– То есть тебе играть не хочется?

– В смысле, ##### (блин)? Хочу!

– Они хотят уйти, потому что хотят играть. У тебя в 2D мало шансов играть.

– А если что-то случится?

– Ну, Алекс [Шибаев] еще есть.

– Я буду с ним конкурировать.

– Вообще нет мыслей уйти?

– А зачем?

– Играть, делать другие команды интереснее.

– Во-первых, у меня особо нет предложений, во-вторых, я даже не думал об этом, а в-третьих, меня все устраивает. Понятно, что Сыч (Дмитрий Сычев, голкипер 2D – прим. Sports.ru) сильнее меня, но я тоже тренируюсь. Если ты тренируешься с сильными, то ты быстрее прогрессируешь, – сказал Белка.

Сейчас «дроты» находятся на турнире 1XBET Media Football League.

В первом туре 2Drots обыграли SD Family (2:0).

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