Белка: «Зачем мне уходить из 2Drots? Во-первых, у меня особо нет предложений. Меня все устраивает»

Голкипер 2Drots Белка объяснил, почему не хочет уходить из команды.

– Появился тренд, что легенды 2Drots начинают уходить в аренды, потому что не играют. У тебя есть такое?

– Райзен (босс «БроукБойз» – прим. Sports.ru) зовет, но у меня нет таких вариантов. Я в 2Drots, зачем мне уходить?

– То есть тебе играть не хочется?

– В смысле, ##### (блин)? Хочу!

– Они хотят уйти, потому что хотят играть. У тебя в 2D мало шансов играть.

– А если что-то случится?

– Ну, Алекс [Шибаев] еще есть.

– Я буду с ним конкурировать.

– Вообще нет мыслей уйти?

– А зачем?

– Играть, делать другие команды интереснее.

– Во-первых, у меня особо нет предложений, во-вторых, я даже не думал об этом, а в-третьих, меня все устраивает. Понятно, что Сыч (Дмитрий Сычев, голкипер 2D – прим. Sports.ru) сильнее меня, но я тоже тренируюсь. Если ты тренируешься с сильными, то ты быстрее прогрессируешь, – сказал Белка.

Сейчас «дроты» находятся на турнире 1XBET Media Football League.

В первом туре 2Drots обыграли SD Family (2:0).