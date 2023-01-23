Белка: «Зачем мне уходить из 2Drots? Во-первых, у меня особо нет предложений. Меня все устраивает»
Голкипер 2Drots Белка объяснил, почему не хочет уходить из команды.
– Появился тренд, что легенды 2Drots начинают уходить в аренды, потому что не играют. У тебя есть такое?
– Райзен (босс «БроукБойз» – прим. Sports.ru) зовет, но у меня нет таких вариантов. Я в 2Drots, зачем мне уходить?
– То есть тебе играть не хочется?
– В смысле, ##### (блин)? Хочу!
– Они хотят уйти, потому что хотят играть. У тебя в 2D мало шансов играть.
– А если что-то случится?
– Ну, Алекс [Шибаев] еще есть.
– Я буду с ним конкурировать.
– Вообще нет мыслей уйти?
– А зачем?
– Играть, делать другие команды интереснее.
– Во-первых, у меня особо нет предложений, во-вторых, я даже не думал об этом, а в-третьих, меня все устраивает. Понятно, что Сыч (Дмитрий Сычев, голкипер 2D – прим. Sports.ru) сильнее меня, но я тоже тренируюсь. Если ты тренируешься с сильными, то ты быстрее прогрессируешь, – сказал Белка.
Сейчас «дроты» находятся на турнире 1XBET Media Football League.
В первом туре 2Drots обыграли SD Family (2:0).
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