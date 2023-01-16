Серхио Агуэро сыграл в испанской медиалиге. Забил гол и не реализовал буллит

Теги Серхио Агуэро Жерар Пике Winline Медиалига Кингс Лига Медиафутбол

Серхио Агуэро дебютировал в Кингс Лиге.

Он вышел в 3-м туре в составе «Куниспортса», в котором является президентом в матче против «Порсиньоса».

В основное время Агуэро забил гол.

После окончания основного времени счет был ничейный, поэтому проводилась серия буллитов. Один из ударов не реализовал Серхио Агуэро.

«Куниспортс» проиграл «Просиньосу» (2:2, 2:3 по буллитам).

Кингс Лига – испанский медиафутбольный турнир, организатором которого является Жерар Пике. Матчи проходят в формате 7х7.

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8 комментариев

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SO LATER
Ответ GaiRic
как он раскабанел ...
По мне не сильно. Он и был сильно коренастый на поле всегда
+2
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+2
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DanielCarvalho
Ответ GaiRic
как он раскабанел ...
С этим сталкиваются почти все футболисты, после окончания карьеры. столько лет ежедневных тренировок и нагрузок, и резко всё прекращается.
0
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0
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Vitaly Leontich
Ответ Брэд Либил
И попал решающий трёхочковый на тай-брейке
После исполнения акселя
+9
0
+9
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Российский пользователь
еслиб он пожил в России полгодика, никогдаб так не назвал клуб
0
-1
-1
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Брэд Либил
И попал решающий трёхочковый на тай-брейке
+12
0
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Overkiller
Гусары, молчать!)))
+2
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GaiRic
как он раскабанел ...
0
-1
-1
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Великий Алонсо
"Куниспортс"? Это же просто идеальное название команды, только не совсем спортивной
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-2
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