Серхио Агуэро сыграл в испанской медиалиге. Забил гол и не реализовал буллит
Серхио Агуэро дебютировал в Кингс Лиге.
Он вышел в 3-м туре в составе «Куниспортса», в котором является президентом в матче против «Порсиньоса».
В основное время Агуэро забил гол.
После окончания основного времени счет был ничейный, поэтому проводилась серия буллитов. Один из ударов не реализовал Серхио Агуэро.
«Куниспортс» проиграл «Просиньосу» (2:2, 2:3 по буллитам).
Кингс Лига – испанский медиафутбольный турнир, организатором которого является Жерар Пике. Матчи проходят в формате 7х7.
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