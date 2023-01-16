Серхио Агуэро сыграл в испанской медиалиге. Забил гол и не реализовал буллит

Серхио Агуэро дебютировал в Кингс Лиге.

Он вышел в 3-м туре в составе «Куниспортса», в котором является президентом в матче против «Порсиньоса».

В основное время Агуэро забил гол.

После окончания основного времени счет был ничейный, поэтому проводилась серия буллитов. Один из ударов не реализовал Серхио Агуэро.

«Куниспортс» проиграл «Просиньосу» (2:2, 2:3 по буллитам).

Кингс Лига – испанский медиафутбольный турнир, организатором которого является Жерар Пике. Матчи проходят в формате 7х7.