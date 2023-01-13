Пике пришел на стрим в часах Casio и сказал, что компания стала спонсором испанской медиалиги. Шакира пела, что он променял Rolex на Casio

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Шакира бизнес и маркетинг Кингс Лига Футбол

Жерар Пике потроллил Шакиру.

Колумбийская певица ранее выпустила песню о расставании с экс-игроком «Барселоны». Там, в частности, были строки: «Ты променял Rolex на Casio».

Пике сегодня пришел на стрим в часах от Casio. Кроме того, он объявил, что бренд стал спонсором испанской медиалиги, одним из основателей которой является бывший защитник сборной Испании.

«Мы достигли соглашения с Casio о спонсорстве Кингс Лиги. Casio – отличные часы, они служат всю жизнь», – сказал Пике.

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50 комментариев

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Russian Horse
G-Shock’и говорят, что не время щелкать е#лом
И я вышел из дома, чтобы делать свое бабло 😎
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Михаил Сафонов
Ответ aventura79
«Странно, что Вы не поняли..» Да, Жерар поступил подло - вряд ли ему есть оправдание, но есть очевидные факторы, которые играют в его пользу: 1. Он моложе Шакиры на 10 лет - наверняка певице стоило это учитывать, создавая серьезные отношения с человеком)) Особенно учитывая его внешность и физические данные (об этом во втором пункте как раз). 2. У Пике, скажем прямо, модельная внешность: высокий рост, привлекательные черты лица. На такое всегда (подчеркну) и при любых обстоятельствах будет спрос. Вне зависимости от бэкграунда и токсичного характера. 3. Жерару удалось сохранить популярность на фоне скандала, спонсоры не отвернулись от него - если он и дальше продолжит так же грамотно троллить свою бывшую (а я считаю, что этот троллинг с часами абсолютно удался), то и все негативные последствия от расставания (хотя, негатива для него и сейчас нет, уверен:) сойдут попросту на нет. Подытожу: поначалу мне казалось, что она вообще не будет поднимать эту тему в соц.сетях, но, видимо, горечь и обида от расставания взяли свое. Показ эмоций в таких ситуациях - заведомо проигрышный вариант. Пике от этого хуже точно не станет, а вот Шакира покажет свою ранимость - сколько времени прошло, а она до сих пор это отпустить не может, такой вывод)
Да вы запали на пике
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2ran
Когда Рено подаст на Шакиру в суд?)
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Михаил Сафонов
Тут четко подколол, вопросов нет
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sashka.loker
Ответ Enotaz24
Жду когда он реально выкатит на Рено, желательно Логан).
В Испании такой модели нет, там это румынская Дача Логан)
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Anet152137
Ответ RealFlector
если бы у нее был высокий интеллект, то к пике бы она и близко не подошла. не говоря уже о том, что и у шакиры и у пике на момент начала их романа уже были "половинки", которых они бросили.
А почему Вы считаете, что Пике не может быть интересен девушке с интеллектом? Сам он, судя по информации которую на данном сайте представляют, интересуется бизнесом и весьма успешно развивает многие проекты, вот спонсоров активно привлекает даже к одному из них. Обучается в бизнес-школах, общается с успешными образованными людьми. А их Истрии любви я не знаю но, расстались и изменял это, как мне кажется, разные категории
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RealFlector
Ответ Халид Бин Валид
Casio в рекламе не нуждается, качество и практичность на высоте. Цены в десятки раз дешевле швейцарских.
именно поэтому они и нуждаются в рекламе - никто не хочет носить дешевку, это не престижно. а обычные часы (не смарты) сейчас носят исключительно в целях престижа - ведь пользы от них в современном мире абсолютно никакой.
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aventura79
Ответ Anet152137
А как Вы это поняли? Почему не наоборот?
«Странно, что Вы не поняли..»

Да, Жерар поступил подло - вряд ли ему есть оправдание, но есть очевидные факторы, которые играют в его пользу:

1. Он моложе Шакиры на 10 лет - наверняка певице стоило это учитывать, создавая серьезные отношения с человеком)) Особенно учитывая его внешность и физические данные (об этом во втором пункте как раз).
2. У Пике, скажем прямо, модельная внешность: высокий рост, привлекательные черты лица. На такое всегда (подчеркну) и при любых обстоятельствах будет спрос. Вне зависимости от бэкграунда и токсичного характера.
3. Жерару удалось сохранить популярность на фоне скандала, спонсоры не отвернулись от него - если он и дальше продолжит так же грамотно троллить свою бывшую (а я считаю, что этот троллинг с часами абсолютно удался), то и все негативные последствия от расставания (хотя, негатива для него и сейчас нет, уверен:) сойдут попросту на нет.

Подытожу: поначалу мне казалось, что она вообще не будет поднимать эту тему в соц.сетях, но, видимо, горечь и обида от расставания взяли свое. Показ эмоций в таких ситуациях - заведомо проигрышный вариант. Пике от этого хуже точно не станет, а вот Шакира покажет свою ранимость - сколько времени прошло, а она до сих пор это отпустить не может, такой вывод)
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RealFlector
Ответ Anet152137
Объясните, как он повернул в свою сторону данную ситуацию? Получил в спонсоры медиалиги бренд? Шакира, если верить многим источникам, знает много языков и обладает высоким интеллектом. А вот кто из них повел себя недостойно понятно кажется всем. И да, предвосхищая комментарии про субъективную оценку комментария, я счастлива в браке и не разведенка с прицепом, и мне не 45
если бы у нее был высокий интеллект, то к пике бы она и близко не подошла. не говоря уже о том, что и у шакиры и у пике на момент начала их романа уже были "половинки", которых они бросили.
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Pamir88
Норм. Быстро сориентировался, как бы мы к нему не относились )
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Ренат Довлятчин
Ответ Dark.Babysitter
Часы Касио всегда были отличным выбором для тех, кому не нужен пафос.
У меня касио 😎 давно брат на др подарил
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Гусейн Магомедрасулов
Пике приструнить и вернёт её домой.
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Anet152137
Ответ Руслан Узденов
Шах и Мат!
Вот это многоходовка) изменить любимой женщине, встречаться с детьми раз в полгода, но получить спонсора для медиалиги.
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FilinMD
Ответ Cruel Snake
Казалось бы да... Выяснение отношений у этих двоих, а в плюсе на ровном месте Casio. Мощная, бесплатная реклама о которой даже не мечтали
Casio известный бренд, им реклама не нужна)
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Goldstream
Ответ Dark.Babysitter
Часы Касио всегда были отличным выбором для тех, кому не нужен пафос.
Ну у Шакиры пафоса никогда не было)
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Саня Задыков
Вот да, хайп реально тупенький
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Anet152137
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Шакира не очень умно себя ведёт. Думаю могла предугадать, что это Пике может повернуть в свою пользу
Объясните, как он повернул в свою сторону данную ситуацию? Получил в спонсоры медиалиги бренд? Шакира, если верить многим источникам, знает много языков и обладает высоким интеллектом. А вот кто из них повел себя недостойно понятно кажется всем. И да, предвосхищая комментарии про субъективную оценку комментария, я счастлива в браке и не разведенка с прицепом, и мне не 45
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S1rAlex
Тупейший хайп на ровном месте- обязательное условие всех медиалиг? Кому эта чушь может быть интересна?
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Фут.Боль
Ответ Руслан Узденов
Шах и Мат!
Касио и Твинго!
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LifeStream
Ответ DeltaForce
Только в Европе Логан это Дачия)
Шакира изменит текст песни «ты променял Феррари на дачу»
А так пусть хоть на талисмане приедет(единственная модель наверно, которая хоть как то серьезно выглядит)
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Anet152137
Ответ zip13
если честно такая шляпа всё это, Пике просто угорает, а у Шакиры подгорает. Классика
А как Вы это поняли? Почему не наоборот?
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Матрёшка Ефросиьевна
Шакира не очень умно себя ведёт. Думаю могла предугадать, что это Пике может повернуть в свою пользу
+1
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Михо
Ответ Enotaz24
Жду когда он реально выкатит на Рено, желательно Логан).
Там про Твинго было в оригинале, именно слово Рено не упоминалось)
+4
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Spaten
Шакира: Знакомься с новыми друзьями, Садись, побудь немножко с нами, Расскажи, где ты был, Почём ты Casio купил?
+1
0
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DeltaForce
Ответ Enotaz24
Жду когда он реально выкатит на Рено, желательно Логан).
Только в Европе Логан это Дачия)
+5
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+5
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