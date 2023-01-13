потроллил Шакиру.

Колумбийская певица ранее выпустила песню о расставании с экс-игроком «Барселоны». Там, в частности, были строки: «Ты променял Rolex на Casio».

Пике сегодня пришел на стрим в часах от Casio. Кроме того, он объявил, что бренд стал спонсором испанской медиалиги, одним из основателей которой является бывший защитник сборной Испании.

«Мы достигли соглашения с Casio о спонсорстве . Casio – отличные часы, они служат всю жизнь», – сказал Пике.

«Ты променял «Феррари» на «Рено». Шакира уничтожила Пике в новой песне