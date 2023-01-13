Пике пришел на стрим в часах Casio и сказал, что компания стала спонсором испанской медиалиги. Шакира пела, что он променял Rolex на Casio
Жерар Пике потроллил Шакиру.
Колумбийская певица ранее выпустила песню о расставании с экс-игроком «Барселоны». Там, в частности, были строки: «Ты променял Rolex на Casio».
Пике сегодня пришел на стрим в часах от Casio. Кроме того, он объявил, что бренд стал спонсором испанской медиалиги, одним из основателей которой является бывший защитник сборной Испании.
«Мы достигли соглашения с Casio о спонсорстве Кингс Лиги. Casio – отличные часы, они служат всю жизнь», – сказал Пике.
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И я вышел из дома, чтобы делать свое бабло 😎
Да, Жерар поступил подло - вряд ли ему есть оправдание, но есть очевидные факторы, которые играют в его пользу:
1. Он моложе Шакиры на 10 лет - наверняка певице стоило это учитывать, создавая серьезные отношения с человеком)) Особенно учитывая его внешность и физические данные (об этом во втором пункте как раз).
2. У Пике, скажем прямо, модельная внешность: высокий рост, привлекательные черты лица. На такое всегда (подчеркну) и при любых обстоятельствах будет спрос. Вне зависимости от бэкграунда и токсичного характера.
3. Жерару удалось сохранить популярность на фоне скандала, спонсоры не отвернулись от него - если он и дальше продолжит так же грамотно троллить свою бывшую (а я считаю, что этот троллинг с часами абсолютно удался), то и все негативные последствия от расставания (хотя, негатива для него и сейчас нет, уверен:) сойдут попросту на нет.
Подытожу: поначалу мне казалось, что она вообще не будет поднимать эту тему в соц.сетях, но, видимо, горечь и обида от расставания взяли свое. Показ эмоций в таких ситуациях - заведомо проигрышный вариант. Пике от этого хуже точно не станет, а вот Шакира покажет свою ранимость - сколько времени прошло, а она до сих пор это отпустить не может, такой вывод)
А так пусть хоть на талисмане приедет(единственная модель наверно, которая хоть как то серьезно выглядит)