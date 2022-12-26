«Если РФС забирает Медиалигу, это уходит в гос. Турнир потеряет самобытность. Зачем эфир на «Матч ТВ», когда там нет эмоций?» Кострубов о турнире

Теги бизнес телевидение РФС Матч ТВ Амкал 2Drots Winline Медиалига Reality Филипп Кострубов Медиафутбол

Президент Reality Фил Кострубов оценил перспективы Winline Медиалиги в случае перехода под эгиду РФС.

– Если РФС забирает это под себя, это больше уходит в гос, правильно? Значит, самобытность свою турнир теряет.

– Но он приобретает важного партнера и, чисто в теории, эфир на «Матч ТВ».

– А зачем эфир на «Матч ТВ», когда там нет всех эмоций, которые выдают команды, игроки, тренеры и президенты?

– Эфир на «Матч ТВ» – это лакомый кусок для любого спонсора.

– Нет. Не все титульные спонсоры рвутся в телек.

– Но те спонсоры, которым это интересно, готовы платить за это безумный оверпрайс – за факт попадания в эфир федерального канала.

– Это перестанет быть интересным.

– Если это попадет под государство, у этого очень сильно увеличится прайс, а это гарантирует присутствие «Амкала» и 2Drots, потому что их присутствие в любом медиатурнире обусловлено исключительно прайсом. Это сделает практический любой турнир интересным для большой аудитории.

– Это может сыграть раз, но в долгосрочную это не уйдет, кто бы с этим ни спорил. Почему удачные кулачные промоушены не уходят в телевизор?

– Узкие рамки.

– Тут то же самое. Там, где это зарождалось, там и должно остаться. Если ты зародился на просторах ютуба, ты не должен уходить ни на Rutube, ни на «Вконтакте».

Телевизор может помогать, какими-то ивентами, еще чем-то. Но медийный футбол больше поможет телевизору, чем наоборот. Не просто так сейчас медийных личностей приглашают на «Матч ТВ», – заявил босс Reality.

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5 комментариев

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CJ77
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Ответ Stas Politik
Зачем вообще это г под названием медиалига существует? И кто её смотрит?
Я смотрю. Парни делают контент, на этом зарабатывают, стараются.
Все интереснее, чем когда гос компании отваливают тонны денег чтобы миллионеры в РПЛ играли чуть чуть лучше чем пацаны из медиа лиги.
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Dexter Dallas
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Кому пришла в голову идея задавать эти вопросы? Кто вообще смотрит телевизор? Трансляции матчей? Умоляю, лучше уж белорусов или казахов посмотреть.
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Stas Politik
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Зачем вообще это г под названием медиалига существует? И кто её смотрит?
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PhilZem
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Поговорили два человека, даже не знающие, что РФС — не государсвенная организация.
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xoms
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Если эту хрень активно начнут крутить по гос каналу, то это пи с ец товарищи.
Ниже деградировать нашему футболу будет не куда
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