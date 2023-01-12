Пресс-атташе СБР о трансляции без голоса Губерниева: «Мы давно столкнулись с запросом от болельщиков, чтобы гонки транслировались с интершумом»

Теги телевидение Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Матч ТВ Сергей Аверьянов Биатлон

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов прокомментировал новость о том, что сегодняшние гонки Кубка России на ютуб-канале СБР транслировались без комментариев Дмитрия Губерниева

На «Матч ТВ» Губерниев комментировал гонки. СБР не брал сигнал из комментаторской – только из студии. 

«Мы достаточно давно столкнулись с запросом от болельщиков о том, чтобы гонки транслировались с интершумом. Это логично, учитывая, что прямые трансляции с комментарием есть на «Матч ТВ», а люди хотят некую альтернативу.

Сегодняшняя трансляция – часть этого эксперимента. Весь этап в Рыбинске будет в таком же режиме, а потом посмотрим.

При этом подчеркну, что этот эксперимент никак не связан лично с Губерниевым. И более того, он появлялся в трансляции», – сказал Аверьянов. 

Ютуб-канал СБР показывал Кубок России по биатлону без комментариев Губерниева. Ранее комментарии были

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31 комментарий

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Гафиз Алибеков
Ответ Олег Кузнецов
Самое лучшее в трансляциях, это отсутствие Губера. Всегда ищу альтернативную трансляцию, как только натыкаюсь на его самодовольную и хамоватую форму лица.
Я, уже несколько лет без звука смотрю. Этого хама терпеть не могу.
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DAVID19-91
Все с о угодно, только не Губерниев😂 с его критикой всех и вся
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Мадрид наказывает!
Не с интершумом, а без Губерниева.
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тоторо
Ответ El Fenomeno 9️⃣
И где же нам теперь узнавать какого цвета трусики сегодня на Сливко?
у здешнего вани
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Andreir888
Кому-то приготовиться!)) А вообще, интересный эксперимент!
+1
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Влади Ки
Губер попер на СБР...СБР в долгу не останется))
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Anfitan
хоть белый шум)))) лишь бы не голос всея биатлона)
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heivani
Ну-ну, знаем эти все пожелания по просьбе телезрителей, радиослушателей, болельщиков, электората и т.д.
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Good_Win
Мечта болельщиков, биатлон без Губерниева! Думаю просмотры с интершумом вырастут в 2 раза)
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goginho
наконец-то этого клоуна из эфира убрали
+1
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El Fenomeno 9️⃣
И где же нам теперь узнавать какого цвета трусики сегодня на Сливко?
+1
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+1
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Российский пользователь
СБР читают спортс вот и прислушались
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SunLan
Можно и адекватного комментатора, лишь бы не Г.
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Ян Константинопольский
Всё ништяк!
Вокруг шум пусть так не кипишуй
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Павел Мельников
Да понятно, что из-за конфликта заткнули Губера. Прислушивались бы они к общественному мнению, Губерниева уже давно не было в телевизоре.
+1
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Loooong
Интершум конечно такое себе, но по сравнению с губером прям совсем хорош
+5
0
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Olga.t
Ответ Eliza77
Просто комментатора не смогли найти в последний момент, все это непрофессионально … детская отмазка.. интершум… позорно как-то … многим телезрителям , особенно молодым и новым, надо объяснять тонкости этого вида спорта.. кто лидер, кто андердог, от кого вообще не ждут ничего, может это вот легенда , но старый уже … короче, уй ня отмазки с интершумом, срач тв скоро в сериал тв превратится без прямого эфира и сотрудников в кадре
Так сейчас есть выбор, на Матче смотрите с Губерниевым, на сайте СБР с интершумом.
0
0
0
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muslim1978
Любой шум лучше Губерниева)))
+4
0
+4
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Олег Кузнецов
Ответ antiginer
Интершум гораздо лучше Губерниевского самолюбования.А то его давно прет неизвестно куда.Уже до назначения тренеров пытается дотянуться
Самое лучшее в трансляциях, это отсутствие Губера. Всегда ищу альтернативную трансляцию, как только натыкаюсь на его самодовольную и хамоватую форму лица.
+6
0
+6
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re#mn
это бунт! че у них там происходит, спонсора поменяли? во всяком случае они начали его троллить) империя идет к упадку
+3
0
+3
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Dinamik1
Для губера конечно это удар по самолюбию.Сделали все правильно и не надо боятся что майонез будет тролить вас.Он при любом раскладе будет вас парофинить.
+20
0
+20
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benjamin92
Большой удар по губерниевскому самолюбию
+2
0
+2
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Julia
Ждём высказывания ГУ по этому поводу. Ох...сейчас опять его понесёт
+3
0
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Olga.t
"Давно столкнулись с запросом болельщиков... "

Спасибо, что учли мнение болельщиков, лучше поздно, чем никогда.

Кстати, а по этому поводу Губерниева подорвёт или сделает вид, что это неважно?
+13
0
+13
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Eliza77
Просто комментатора не смогли найти в последний момент, все это непрофессионально … детская отмазка.. интершум… позорно как-то … многим телезрителям , особенно молодым и новым, надо объяснять тонкости этого вида спорта.. кто лидер, кто андердог, от кого вообще не ждут ничего, может это вот легенда , но старый уже … короче, уй ня отмазки с интершумом, срач тв скоро в сериал тв превратится без прямого эфира и сотрудников в кадре
+2
-3
-1
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