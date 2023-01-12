Пресс-атташе СБР о трансляции без голоса Губерниева: «Мы давно столкнулись с запросом от болельщиков, чтобы гонки транслировались с интершумом»
Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов прокомментировал новость о том, что сегодняшние гонки Кубка России на ютуб-канале СБР транслировались без комментариев Дмитрия Губерниева.
На «Матч ТВ» Губерниев комментировал гонки. СБР не брал сигнал из комментаторской – только из студии.
«Мы достаточно давно столкнулись с запросом от болельщиков о том, чтобы гонки транслировались с интершумом. Это логично, учитывая, что прямые трансляции с комментарием есть на «Матч ТВ», а люди хотят некую альтернативу.
Сегодняшняя трансляция – часть этого эксперимента. Весь этап в Рыбинске будет в таком же режиме, а потом посмотрим.
При этом подчеркну, что этот эксперимент никак не связан лично с Губерниевым. И более того, он появлялся в трансляции», – сказал Аверьянов.
Ютуб-канал СБР показывал Кубок России по биатлону без комментариев Губерниева. Ранее комментарии были
Вокруг шум пусть так не кипишуй
Спасибо, что учли мнение болельщиков, лучше поздно, чем никогда.
Кстати, а по этому поводу Губерниева подорвёт или сделает вид, что это неважно?