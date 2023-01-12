Пресс-атташе СБР о трансляции без голоса Губерниева: «Мы давно столкнулись с запросом от болельщиков, чтобы гонки транслировались с интершумом»

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) прокомментировал новость о том, что сегодняшние гонки Кубка России на ютуб-канале СБР транслировались без комментариев .

На « » Губерниев комментировал гонки. СБР не брал сигнал из комментаторской – только из студии.

«Мы достаточно давно столкнулись с запросом от болельщиков о том, чтобы гонки транслировались с интершумом. Это логично, учитывая, что прямые трансляции с комментарием есть на «Матч ТВ», а люди хотят некую альтернативу.

Сегодняшняя трансляция – часть этого эксперимента. Весь этап в Рыбинске будет в таком же режиме, а потом посмотрим.

При этом подчеркну, что этот эксперимент никак не связан лично с Губерниевым. И более того, он появлялся в трансляции», – сказал Аверьянов.

Ютуб-канал СБР показывал Кубок России по биатлону без комментариев Губерниева. Ранее комментарии были