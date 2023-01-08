Губерниев о медийности биатлона: «К словам Бабикова надо прислушаться. Надеюсь, СБР вместо приглашения непонятных людей на должность главного тренера займется делом»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова российского биатлониста Антона Бабикова о медийности в спорте.

Ранее Бабиков заявил, что Союзу биатлонистов России (СБР) необходимо больше работать над медийностью ради популярности биатлона.

«Это уже вопрос к СБР и их пресс‑атташе. Если Бабиков так считает, значит, наверное, это правда. Мы, «Матч ТВ», со своей стороны делаем максимум, чтобы раскручивать спортсменов.

Передача «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», наши студии, все корреспонденты делают очень многое для наших биатлонистов.

Надеюсь, что СБР вместо того, чтобы приглашать непонятных людей на должность главного тренера и нарушать приказы министерства [спорта], займется делом и будет по‑настоящему раскручивать своих спортсменов.

К словам Бабикова надо прислушаться», – сказал Губерниев.

Ранее появилась информация о том, что главным тренером сборной России по биатлону станет Павел Ростовцев.

Антон Бабиков: «Критиковать нельзя, но хочу сказать СБР, что надо делать больше в плане медиа. Будто у нас есть что скрывать»