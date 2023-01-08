Губерниев о медийности биатлона: «К словам Бабикова надо прислушаться. Надеюсь, СБР вместо приглашения непонятных людей на должность главного тренера займется делом»

Теги телевидение сборная России Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Антон Бабиков Министерство спорта России Матч ТВ Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова российского биатлониста Антона Бабикова о медийности в спорте.

Ранее Бабиков заявил, что Союзу биатлонистов России (СБР) необходимо больше работать над медийностью ради популярности биатлона.

«Это уже вопрос к СБР и их пресс‑атташе. Если Бабиков так считает, значит, наверное, это правда. Мы, «Матч ТВ», со своей стороны делаем максимум, чтобы раскручивать спортсменов.

Передача «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», наши студии, все корреспонденты делают очень многое для наших биатлонистов.

Надеюсь, что СБР вместо того, чтобы приглашать непонятных людей на должность главного тренера и нарушать приказы министерства [спорта], займется делом и будет по‑настоящему раскручивать своих спортсменов.

К словам Бабикова надо прислушаться», – сказал Губерниев.

Ранее появилась информация о том, что главным тренером сборной России по биатлону станет Павел Ростовцев.

Антон Бабиков: «Критиковать нельзя, но хочу сказать СБР, что надо делать больше в плане медиа. Будто у нас есть что скрывать»

7 комментариев

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JL JL
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Ах-ха, шлепов, сразу ухватился за интересную для него мысль. Если это интервью было в рамках влияния шлепки, то, не удивлюсь, что это именно он надоумил Бабикова на такой ответ. Антон и не заметил подвоха:) Бывает. Даже с самыми умными.
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Марина Федоткина
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Губера никак отпустить не может ! Это Ростовцев -то " не понятно кто ?!" .. Паша , на минуточку , трёхкратный ЧМ и серебрянный призёр ОИ , в отличии от ожиревшего , не только телом . но и мозгами , Губерниева ! Чувствует . майонез , что не долго ему осталось безнаказанно " рОтом шлёпать ", потому и продолжает визжать . как баба !! Медийности ему мало ?! Скоро не рад будет своей медийности ...!
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притвиц
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Я то думал , главное это результаты за которые и отвечает главный тренер , а оказывается медийность это основа биатлона , а не медали и титулы , по сути как не раскручивай спортсмена если он на лыжне и стрельбище никакущий , то цена этой раскрутки никакая , как и никаких умных мыслей в голове у Губера.
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Olga.t
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Губеру приходится выбирать сейчас кто для него хуже - Ростовцев или Бабиков. В своё время поливал грязью обоих, но Антон ему в морду лица не плевал, поэтому приходится поддержать его.
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Manowar66
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Вроде Ростовцев не хуже польховского, а медийность на противостоянии главного тренера с главным комментатором можно нехилую забацать
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volga_olga
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Про блох...
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Melnikov1968
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Не против медийности биатлона. Однако смотреть как тренируется Бабиков желания не возникает,есть другие дела.
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