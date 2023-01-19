Егоров о Старикове: «Мне говорили, что он – хронический ########, но я верил в лучшее»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о голкипере «На Спорте» Егоре Старикове, который должен был поехать вместе с «Броуками» в Казахстан.

«Самый поразительный для меня персонаж медиафутбола – это Егор Стариков.

Чел очень просился в СММ «Броуков» на должность рилсера и шортсера. Прям очень-очень просился. Долго просился – допросился. Даже получил оч хорошую ЗП – на, работай. Более того, получил деньги раньше, потому что они ему были нужны.

Он выложил рилсы, а потом пропал – в итоге я увольнял его раза три, но каждый раз получал сообщения: «вот на следующей неделе ты увидишь, сколько у меня контента, как все будет классно». Классно не стало, контента не было – увольнение состоялось.

В течение следующих двух недель он просил взять его в Казахстан, чтобы он там доказал, отработал бесплатно и был в заявке. Если честно, он мне в Казахстане нафиг не был нужен. Но в один день я сдулся и взял его. На вопрос: «Я еду?» – я ответил: «Едешь».

Админы ему написали, взяли билеты, дали новости, что он летит с нами в Казахстан. Но ночью перед вылетом Егор Стариков написал мне: «Ты не ответил мне на последнее сообщение, я не знал, что и когда – я не еду, надо обсудить условия».

Мне минимум два человека говорили, что Егор – хронический ########, но я верил в лучшее. Считайте, что я идиот и не повторяйте моих ошибок. Единственное – такие товарищи хронически портят веру в людей. Одни занимают деньги и исчезают, другие давят на жалость и подставляют. Значит, третьим, кому, возможно, это реально нужно – не будет ни денег, ни жалости», – написал Егоров.