Дмитрий Егоров: «99 процентов медийных звезд не потянут даже уровень ФНЛ, а гонора больше, чем у Месси»

Теги Лионель Месси Первая лига Дмитрий Егоров БроукБойз «Кутуз» Сергей Кутузов Медиафутбол

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров сравнил поведение медийных и профессиональных футболистов. 

«В случае с медийным футболом, меня в последнее время удивляет, что игроки здесь начинают вести себя, как настоящие футболисты из большого футбола.

Пока это проявляется редко. Например, у того же Кутуза – абсолютно лучшего в прошлом году, есть и самоирония, и понимание своего уровня мастерства. 

В остальном же, 99 процентов местных звезд – это те, кто не потянул даже уровень ФНЛ. А гонора у некоторых чуть ли не больше, чем у Лео Месси. Парадокс», – написал Егоров.

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1 комментарий

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Игорь Климов
Просто у Лео Месси нет гонора.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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