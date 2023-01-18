Дмитрий Егоров: «99 процентов медийных звезд не потянут даже уровень ФНЛ, а гонора больше, чем у Месси»
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров сравнил поведение медийных и профессиональных футболистов.
«В случае с медийным футболом, меня в последнее время удивляет, что игроки здесь начинают вести себя, как настоящие футболисты из большого футбола.
Пока это проявляется редко. Например, у того же Кутуза – абсолютно лучшего в прошлом году, есть и самоирония, и понимание своего уровня мастерства.
В остальном же, 99 процентов местных звезд – это те, кто не потянул даже уровень ФНЛ. А гонора у некоторых чуть ли не больше, чем у Лео Месси. Парадокс», – написал Егоров.
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