Дмитрий Егоров: «99 процентов медийных звезд не потянут даже уровень ФНЛ, а гонора больше, чем у Месси»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров сравнил поведение медийных и профессиональных футболистов.

«В случае с медийным футболом, меня в последнее время удивляет, что игроки здесь начинают вести себя, как настоящие футболисты из большого футбола.

Пока это проявляется редко. Например, у того же Кутуза – абсолютно лучшего в прошлом году, есть и самоирония, и понимание своего уровня мастерства.

В остальном же, 99 процентов местных звезд – это те, кто не потянул даже уровень ФНЛ. А гонора у некоторых чуть ли не больше, чем у Лео Месси. Парадокс», – написал Егоров.